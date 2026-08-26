În urmă cu o săptămână, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Ialomița a decis declararea stării de alertă în municipiul Slobozia și în comunele Scânteia, Ciulnița, Cosâmbești și Mărculești, după ce autorizația de mediu a operatorului de apă-canal SC Urban SA Slobozia a fost suspendată pentru o perioadă de șase luni, în urma nerespectării măsurilor dispuse de autoritățile de mediu, potrivit Agerpres.

În acest context, Buzoianu a efectuat o vizită în județ, inclusiv la stația de epurare gestionată de Urban SA.

„Suntem în punctul acesta pentru că nu au fost făcute investițiile la timpul lor, nu au fost prioritizate măsurile care ar fi trebuit să fie luate în stația de epurare. Astăzi suntem în punctul în care la poarta de intrare intră o apă care s-ar putea în emisar să ajungă pe anumiți parametri chiar mai poluată decât ce a intrat în stația de epurare. Avem astfel de măsurători, de exemplu, pe zona de amoniac, unde apa care intră în stația de epurare iese în emisar mai poluată din acest aspect. Am văzut inclusiv liniile și echipamentele care au fost gestionate și finanțate în anul 2010, deci acum 16 ani, niște investiții care au fost realizate acum 16 ani, care zici că sunt făcute după bombardament. Nu există un raționament pentru care niște investiții de 16 ani să arate cum arată acele investiții”, a spus ministrul interimar al Mediului într-o conferință de presă.

Diana Buzoianu a cerut un plan de măsuri pentru remedierea problemelor

Diana Buzoianu a punctat că a cerut Urban SA să transmită de urgență planul de măsuri cu termene concrete pentru remedierea problemelor.

„Mai avem, de asemenea, repet, și o responsabilitate în ceea ce privește planul de măsuri, de investiții sau măsuri pe care trebuie să-l pună în aplicare Urban SA, adică noi trebuie să avizăm acest plan și tocmai de aceea ne vom uita foarte atent ca măsurile care sunt propuse cu adevărat să fie măsurile reale care pot îmbunătăți calitatea apei în zonă, iar dacă nu vor fi măsurile reale, vom propune suplimentarea planului de măsuri. Apoi noi vom mai avea atribuții pe monitorizarea acestor măsuri, dar eu vă spun foarte clar, așa cum am văzut astăzi stația - nu sunt inginer de profesie, dar așa cum am văzut astăzi stația, cu clădiri care stăteau să se dărâme, cu stații care erau ruginite cu totul, cu filtre care erau pline de gunoaie, acolo este nevoie de o investiție mare din partea Consiliului Local, din partea, practic, a acționarilor Urban SA sau pentru că altfel lucrurile nu se pot rezolva”, a afirmat ministrul.

Conform sursei citate, Primăria Slobozia a semnat un contract de 30 de milioane de lei din Fondul de Mediu pentru extinderea și modernizarea echipamentelor de la Urban SA.

„Mai mult decât controale, mai mult decât aplicarea sancțiunilor, mai putem să dăm fonduri din Fondul de Mediu. (...) Primăria Slobozia a semnat un contract de 30 de milioane de lei, deci vom avea această investiție care se va duce expres pe extindere și modernizare a echipamentelor de la Urban SA. Va mai fi lansată o linie de finanțare tocmai pentru sisteme de apă și canalizare de un miliard jumate la nivel de țară, deci inclusiv Slobozia va putea să aplice sau, mă rog, comunitățile din zonă vor putea aplica pentru aceste fonduri și îi încurajez pe absolut toți primarii să aplice pentru aceste fonduri, pentru că vorbim de o sumă foarte mare. Am tăiat de la o grămadă de alte proiecte care înainte făceau popular un ministru ca să ducem banii de pe vouchere, să-i ducem acolo unde cu adevărat arde, pe proiecte de apă și canalizare. (...) În momentul de față, așa cum arată stația respectivă, Ministerul Mediului a venit și am suplimentat din Fondul de Mediu cu 30 de milioane de lei. Asta este ceea ce am pus de la nivel național, dar responsabilitatea este mai ales a autorităților de la nivel local, iar problemele care astăzi sunt vizibile din satelit în acea stație nu au fost create de pe o lună pe alta, au fost create în ani de zile în care nu s-au făcut investiții acolo”, a subliniat Diana Buzoianu.

Din punctul său de vedere, se pot lua niște măsuri de urgență pentru a îmbunătăți situația actuală de la stația de epurare Slobozia, însă rezolvarea problemelor sistemice va fi de durată.

„Așa cum am văzut eu stația, cred că se pot lua niște măsuri de urgență pentru a îmbunătăți situația actuală, dar cred că pentru a rezolva toate problemele sistemice este nevoie de mai mult de câteva luni de zile. Inclusiv cele 30 de milioane de lei care vin din AFM, din Fondul de Mediu... Nu vor putea să fie proiecte realizate în câteva luni de zile. Și proiectele respective au calendar mai mare de un an de zile”, a explicat ministrul interimar al Mediului.

Autorizația de mediu a Urban SA a fost suspendată

Operatorul de apă-canal a anunțat săptămâna trecută, pe pagina proprie de socializare, că autorizația de mediu a fost suspendată în data de 18 august.

Anterior, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate - ANMAP a anunțat că SC Urban SA nu a îndeplinit, în termenele stabilite, unele măsuri dispuse în urma controalelor efectuate de autoritățile competente.

„SC URBAN SA Slobozia desfășoară activități de captare, tratare și distribuție a apei, precum și de colectare și epurare a apelor uzate, activități pentru care societatea deține Autorizația de mediu nr. 125/12.08.2014, revizuită ulterior. În urma controalelor și verificărilor efectuate de Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Ialomița și Garda Națională de Mediu - Comisariatul General au fost constatate mai multe neconformități și au fost stabilite măsuri cu termene de realizare. Deși pentru unele dintre aceste măsuri termenele au fost depășite, verificările ulterioare au evidențiat faptul că acestea nu au fost realizate integral”, arată sursa citată, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Conform ANMAP, în urma sesizărilor formulate de cetățenii municipiului Slobozia cu privire la disconfortul olfactiv generat de activitatea stației de epurare, au fost efectuate verificări privind respectarea planului de gestionare a emisiilor de mirosuri, cu ajutorul unui autolaborator.

„Monitorizarea a evidențiat zilnic și în mod repetat depășiri ale concentrațiilor de hidrogen sulfurat. (...) Având în vedere caracterul repetat al neconformităților constatate, nerealizarea unor măsuri dispuse prin actele de control și faptul că anumite măsuri au rămas neîndeplinite inclusiv după expirarea termenelor acordate, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, prin Direcția Județeană de Mediu Ialomița, a întreprins demersurile legale în vederea suspendării autorizației de mediu deținute de SC URBAN SA Slobozia”, a informat ANMAP.