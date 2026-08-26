După un drum lung cu ambulanța, pacientul a intrat direct în sala de intervenții. Cazul arată din nou cât de gravă este lipsa medicilor specialiști în provincie.

Bărbatul a ajuns dimineața la Spitalul Județean din Brăila. În unitatea de primiri urgențe, medicii au constatat că suferise un infarct, dar nu era niciun specialist care să-l ajute. Și nu doar în spitalul din oraș, nici pe o distanță de 100 de kilometri în jur.

Pacient: „M-am trezit că m-au adus la spital, că îmi era rău, am avut o durere în piept, mi s-a spus că am făcut un infarct. La Brăila nu au disponibil niciun cardiolog, la Galați m-au refuzat și m-au trimis direct în București”.

Corespondent Știrile ProTV: „După un drum de aproape 2 ore și jumătate cu ambulanța, pacientul cu infarct din Brăila a ajuns la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală. Chiar acum este în sală, iar cardiologul intervenționist îi desfundă vasul de sânge de la inimă și îi implantează stenturile”.

De mai mulți ani, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila nu mai poate asigura urgențele pentru pacienții cardiaci. Deși au fost organizate mai multe concursuri în ultimii 2 ani, abia acum s-a prezentat un candidat. Din septembrie, aici vor lucra 2 cardiologi, dar nu vor fi suficienți.

Dr. Neacșu, director medical SCJU Brăila: „Deși oferim beneficii, oferim primă de instalare, doctorii cardiologi nu vor să vină la Brăila, cei care sunt rezidenți pe post renunță la post, își dau demisia, deși sunt plătiți de Spitalul Județean Brăila pe parcursul rezidențiatului”.

Iar la Spitalul Județean din Galați este un singur cardiolog intervenționist, care poate trata infarctul doar 4 zile pe lună, spune el, atunci când este de gardă.

Astfel de specialiști lipsesc și din Vrancea, Buzău, Prahova, Călărași, Ialomița, Giurgiu sau Teleorman. Așa că bolnavii sunt trimiși către unitățile sanitare din Capitală.

Conf. univ. dr. Ștefan Busnatu, medic primar cardiologie: „Când apare o astfel de urgență, e foarte important ca intervenția să fie făcută cât mai rapid. Dacă pierzi 20 de minute până ajungi la un centru mai apropiat, atunci când vorbești de o urgență majoră, s-ar putea să vorbești de o viață pierdută. Contextul este extrem de complicat, avem nevoie de oameni în sistemul de sănătate din toate categoriile”.

Conform datelor oficiale, în România sunt mai puțin de 10 cardiologi intervenționiști la 1 milion de locuitori, iar media europeană trece de 15. Totodată, din spitalele de la noi lipsesc neurologi, urgentiști sau medici de terapie intensivă.