Potrivit anchetatorilor, tinerii, printre care și suspectul reținut, s-au mobilizat pe rețelele de socializare, iar unii au venit înarmați cu cuțite.

Imaginile au fost surprinse de o cameră de supraveghere, imediat după atac. Adolescenții au fugit de la locul incidentului.

Corespondent Știrile ProTV: „Parcarea pe care o vedeți în imagini se află la aproximativ 200 de metri de locul de joacă. Pe aici au fugit și agresorii. Scandalul a început într-un parc din Galați. Zece adolescenți, nici unul mai mare de 15 ani, ar fi venit acolo pentru a se răfui cu un băiat. Întâlnirea a fost organizată pe rețelele sociale, iar unii adolescenți aveau cuțite, spun anchetatorii.”

Bărbatul de 23 de ani era în parc împreună cu soția și copilul lor când a observat că adolescenții îl agresau pe un băiat. A intervenit ca să îl apere, dar unul dintre adolescenți, în vârstă de 15 ani, a sărit și l-a atacat pe bărbat cu o violență care i-a șocat chiar și pe anchetatori.

Cristina Iurcu, soția victimei: „Noi i-am zis să-l lase-n pace pe acel băiat și ei au ripostat, l-au trântit jos pe soțul meu și au început să-i dea cu cuțitul. Are 7-8 plăgi, una dintre ele e gravă. I-a spus soțului meu că nu o să scape până nu-l omoară.”

Victima a ajuns la spital cu mai multe răni, iar una dintre lovituri i-a perforat plămânul.

Dr. Corina Popazu, medic medicină internă: „Multiple plăgi înjunghiate - pneumotorax, stabil hemodinamic și respirator.”

Reporter: „I-a fost pusă viața în pericol?”

Dr. Corina Popazu, medic medicină internă: „Da”.

Adolescentul de 15 ani, acuzat că l-a înjunghiat pe bărbat, a fost găsit acasă de polițiști.

Cms. șef Felicia Tudoran, purtător de cuvânt IPJ Galați: „Minorul cercetat pentru lovire și alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice a fost reținut pentru 24 de ore.”

Elena Stambuli, psiholog: „Trebuie făcută o evaluare psihologică și psihiatrică. O astfel de faptă trebuie asumată și trebuie pedepsită ca atare. În ceea ce privește părinții, cred că trebuie să fie foarte atenți la comportamentul adolescenților, să monitorizeze atent anturajul.”

Vecinii spun că grupul de tineri din care făcea parte și băiatul de 15 ani ar mai fi avut probleme prin zonă. Și ceilalți adolescenți implicați au fost audiați.