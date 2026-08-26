Ancheta autorităților din Marea Britanie leagă suspecții români de o serie de furturi, cu un prejudiciu total de peste 700.000 de lire sterline. Unul dintre cei trei, de loc din Târgu Jiu, are antecedente penale și a mai fost arestat de două ori pentru bătăi în public.

Indivizii intraseră prin efracție în salonul de masaj și săpau tunelul spre magazinul de bijuterii vizat. Pe o masă de masaj, polițiștii au găsit și uneltele folosite de cei 3. Agenții au ajuns la locul faptei în urma unei sesizări cu privire la o posibilă spargere în desfășurare. Când i-au auzit, suspecții au încercat să fugă. Doi dintre indivizi au fost prinși în apropiere. Al treilea a fost găsit la aeroport, unde a fost localizat cu ajutorul serviciilor de telefonie mobilă. Anchetatorii suspectează că indivizii ar fi comis mai multe spargeri în Londra, în ultimele luni.

„Bărbații au vizat în principal bijutieri, folosind tehnici de săpare a tunelurilor pentru a intra în magazine peste noapte, ocolind astfel sistemele de securitate” - se arată în comunicatul poliției.

Corespondent Știrile ProTV: „Poliția metropolitană a legat această tentativă de furt de existența unei grupări de crimă organizată implicată într-o serie de spargeri la magazine de bijuterii din Londra, cu o valoare totală care depășește 700 de mii de lire. Mai mult, ancheta ulterioară desfășurată prin intermediul Interpolului a arătat că suspecții ar putea avea legături cu infracțiuni similare comise în Europa.”

La audieri, românii, cu vârste între 39 și 42 de ani, și-au recunoscut vinovăția.

Cei trei urmează să fie judecați în Marea Britanie și își vor afla sentința pe 23 octombrie.