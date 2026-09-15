Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Giurgiu, camionul a fost oprit pentru control în data de 14 septembrie, în cadrul unei acţiuni desfăşurate pe DN 56, în parcarea din apropierea staţiei de taxare a podului Calafat-Vidin, pe sensul de mers Bulgaria-România, scrie Agerpres.

La acţiune au participat poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Calafat, în cooperare cu poliţişti de frontieră bulgari şi lucrători ai Direcţiei Regionale Vamale Craiova - Serviciul Echipe Mobile Calafat.

Ansamblul rutier, format din autocamion şi remorcă, era înmatriculat în Turcia şi condus de un cetăţean turc. Conform documentelor de însoţire a mărfii, acesta transporta alune pe ruta Turcia-Belgia.

În timpul verificărilor, poliţiştii de frontieră au constatat că sigiliul vamal era rupt şi lipit, iar în compartimentul destinat transportului de marfă au găsit 12 bărbaţi, care au declarat iniţial că sunt cetăţeni din Iran şi Egipt.

În urma verificărilor, autorităţile au stabilit că grupul era format din 11 cetăţeni iranieni şi un cetăţean egiptean şi că niciunul dintre aceştia nu deţinea documente valabile care să îi permită trecerea frontierei şi călătoria în spaţiul Schengen. Cei 12 cetăţeni străini au fost ulterior preluaţi de autorităţile bulgare pentru continuarea cercetărilor.

Cercetările sunt efectuate de poliţiştii Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Dolj pentru trafic de migranţi şi trecere frauduloasă a frontierei de stat.

ITPF Giurgiu precizează că desfăşoară, împreună cu Poliţia de Frontieră din Bulgaria, acţiuni pentru aplicarea măsurilor compensatorii la frontiera internă Schengen, gestionarea fluxurilor de migraţie şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere.