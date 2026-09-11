Liderul din landul german Saxonia-Anhalt al formaţiunii de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Ulrich Siegmund, care ar putea deveni şeful guvernului acestui land dacă partidul său va reuşi să formeze o coaliţie majoritară după ce a câştigat duminică alegerile regionale, a dat de înţeles că ar putea permite unui producător de armament şi ridice o fabrică acolo pentru a furniza resursele necesare campaniilor de expulzare a migranţilor promise de partidul său, relatează vineri agenţiile Reuters şi EFE, citate de Agrepres.

Alternativa pentru Germania (AfD), formaţiune care doreşte restabilirea legăturilor cu Rusia şi care se prezintă ca "partid al păcii", se opune creşterii cheltuielilor de apărare ale Germaniei şi sprijinului militar oferit de această ţară Ucrainei.

Întrebat însă joi la o conferinţă de presă despre un proiect investiţional în sectorul apărării care ar urma să fie lansat în oraşul Sangerhausen, Ulrich Siegmund a răspuns că AfD nu se opune producţiei de armament pentru necesarul intern.

"Nu condamnăm total producţia de echipamente militare, întrucât este evident că vom avea nevoie de resursele adecvate pentru viitoarele campanii de repatriere şi deportare" a migranţilor ilegali, a indicat liderul regional al AfD. "Aceasta este, de asemenea, în intereselor securităţii interne, al propriei noastre stabilităţi şi apărării naţionale", a adăugat el.

Postul public local MDR a relatat anterior că societatea israeliană Elbit Systems desfăşoară negocieri pentru construirea unei unităţi de producţie militară la Sangerhausen, unde ar putea fi create astfel până la 400 de locuri de muncă.

”Cordon sanitar” al partidelor pro-UE pentru izolarea extremiștilor AfD

Alternativa pentru Germania (AfD), un partid de orientare conservatoare, eurosceptică şi anti-migraţie a obţinut la alegerile din landul Saxonia-Anhalt 43,8% din voturi, în timp ce Uniunea Creştin-Democrată (CDU), partidul de centru-dreapta al cancelarului federal Friedrich Merz, a obţinut 17,2% din voturi.

Totuşi, nici după redistribuirea mandatelor partidelor care nu au trecut pragul electoral de 5% formaţiunea AfD nu a obţinut majoritatea absolută. De asemenea, în virtutea "cordonului sanitar" prin care partidele progresiste pro-UE de centru-dreapta şi centru-stânga menţin izolată extrema-dreaptă, toate aceste formaţiuni au precizat deja că nu vor intra într-o coaliţie cu AfD pentru guvernul regional din Saxonia-Anhalt. Aşadar, AfD ar putea forma o majoritate, dar una fragilă, numai cu ajutorul formaţiunii de stânga naţionalistă Sahra Wagenknecht (BSW), care a obţinut 5,3% din voturi.

La fel ca AfD, partidul BSW se opune sprijinului militar pentru Ucraina, dar s-a declarat împotriva proiectului de la Sangerhausen, respingând argumentele economice ale acestuia.