Descoperire la Vama Giurgiu. Ce au găsit polițiștii în interiorul unei mașini. FOTO

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit în urma unor controale în zona de competență, aproximativ 28.000 de țigarete ascunse într-un autoturism.

Valoarea bunurilor este estimată la 41.700 de lei.

politiadefrontiera.ro

Potrivit unei informări a Poliției de Frontieră, în data de 3 ianuarie 2025, în jurul orei 08:15, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au oprit pentru verificări, pe DN5, un autoturism înmatriculat în Germania, condus de un cetățean bulgar, în vârstă de 31 de ani.

'În urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit mai multe pachete de țigări cu timbru fiscal bulgăresc, iar după inventarierea bunurilor a rezultat cantitatea de 27.800 de țigarete (1.390 de pachete), inscripționate cu denumirea mai multor mărci comerciale. Întreaga cantitate de țigarete, estimată la o valoare de 41.700 de lei, a fost indisponibilizată de către polițiștii de frontieră', se arată în informare.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete , conform articolul 452 din Legea 227/2015, precizează sursa citată.

