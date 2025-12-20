Captură de peste un milion de lei în Sibiu. Ce au găsit poliţiştii într-un TIR oprit pentru control pe DN 7

Aproape 1,2 milioane de ţigarete descoperite într-un TIR oprit pentru control pe DN 7 au fost confiscate de către poliţiştii sibieni, şoferul fiind reţinut pentru deţinerea sau comercializarea de produse accizabile, fără a fi marcate corespunzător.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, în data de 19 decembrie, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au reţinut un cetăţean străin în vârstă de 40 de ani, pentru operaţiuni cu ţigarete, fără timbre.

"În jurul orei 13:00, în timp ce conducea un ansamblu TIR pe DN 7, pe direcţia Vâlcea - Sibiu, bărbatul a fost oprit pentru control în cadrul unei acţiuni desfăşurate de Serviciul Rutier Sibiu împreună cu Direcţia Regională Vamală Braşov, la km 247 +600 de metri, în apropiere de localitatea Boiţa. În urma efectuării controlului ansamblului TIR, în interiorul acestuia au fost descoperite 120 de baxuri de ţigări de contrabandă (1.200.000 de ţigarete), fără marcaje fiscale. Întreaga cantitate de ţigarete şi autovehiculul folosit la transportul acestora au fost indisponibilizare în vederea cercetărilor, iar cetăţeanul străin a fost condus la sediul poliţiei, în vederea audierii", informează IPJ Sibiu.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat instanţei în vederea stabilirii unei măsuri preventive.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 1.320.000 de lei.

Cercetările sunt continuate la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sibiu, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 de ţigarete, a transmis sursa citată.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













