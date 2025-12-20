Captură de peste un milion de lei în Sibiu. Ce au găsit poliţiştii într-un TIR oprit pentru control pe DN 7

Stiri actuale
20-12-2025 | 13:55
Politie
Shutterstock

Aproape 1,2 milioane de ţigarete descoperite într-un TIR oprit pentru control pe DN 7 au fost confiscate de către poliţiştii sibieni, şoferul fiind reţinut pentru deţinerea sau comercializarea de produse accizabile, fără a fi marcate corespunzător.

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, în data de 19 decembrie, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au reţinut un cetăţean străin în vârstă de 40 de ani, pentru operaţiuni cu ţigarete, fără timbre.

"În jurul orei 13:00, în timp ce conducea un ansamblu TIR pe DN 7, pe direcţia Vâlcea - Sibiu, bărbatul a fost oprit pentru control în cadrul unei acţiuni desfăşurate de Serviciul Rutier Sibiu împreună cu Direcţia Regională Vamală Braşov, la km 247 +600 de metri, în apropiere de localitatea Boiţa. În urma efectuării controlului ansamblului TIR, în interiorul acestuia au fost descoperite 120 de baxuri de ţigări de contrabandă (1.200.000 de ţigarete), fără marcaje fiscale. Întreaga cantitate de ţigarete şi autovehiculul folosit la transportul acestora au fost indisponibilizare în vederea cercetărilor, iar cetăţeanul străin a fost condus la sediul poliţiei, în vederea audierii", informează IPJ Sibiu.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat instanţei în vederea stabilirii unei măsuri preventive.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 1.320.000 de lei.

Citește și
Lituania, soldati, militari
Lituania, un stat membru al NATO şi UE, a declarat stare de urgenţă din cauza baloanelor de contrabandă din Belarus

Cercetările sunt continuate la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sibiu, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 de ţigarete, a transmis sursa citată.

INTERVIU. Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României 2025: ”A fost un șoc pentru mine, nu mă așteptam deloc”

Sursa: Agerpres

Etichete: Sibiu, tigari, contrabanda,

Dată publicare: 20-12-2025 13:55

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Un bărbat din Galaţi a fost reţinut după ce soția sa a primit un colet din Elveția. Ce era ascuns în el
Stiri actuale
Un bărbat din Galaţi a fost reţinut după ce soția sa a primit un colet din Elveția. Ce era ascuns în el

Un bărbat de 38 de ani din municipiul Galaţi a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru contrabandă calificată, după ce ar fi trimis din Elveţia trei arme letale ascunse într-un colet expediat pe numele soţiei sale.

Lituania, un stat membru al NATO şi UE, a declarat stare de urgenţă din cauza baloanelor de contrabandă din Belarus
Stiri externe
Lituania, un stat membru al NATO şi UE, a declarat stare de urgenţă din cauza baloanelor de contrabandă din Belarus

Lituania a decretat marţi starea de urgenţă din cauza ameninţării pe care o reprezintă la adresa securităţii publice baloane de contrabandă din Belarus, a anunţat Guvernul, relatează AFP.

Lituania va declara stare de urgenţă din cauza baloanelor suspecte venite din Belarus. „Cea mai bună cale de urmat”
Stiri externe
Lituania va declara stare de urgenţă din cauza baloanelor suspecte venite din Belarus. „Cea mai bună cale de urmat”

Premierul lituanian Inga Ruginiene a anunţat vineri că ţara sa va declara "stare de urgenţă naţională" din cauza baloanelor meteorologice folosite pentru contrabandă, lansate din Belarus, relatează AFP.

Un român a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania în România. Ce se afla în interiorul pachetului
Stiri actuale
Un român a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania în România. Ce se afla în interiorul pachetului

Un bărbat din judeţul Bistriţa Năsăud a fost arestat preventiv într-un dosar de contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, după ce a trimis din Spania în România, printr-o firmă de curierat, două arme letale.

Armele descoperite la vama Albiţa ar fi ajuns în Republica Moldova prin Transnistria. Autorităţile verifică două scenarii
Stiri actuale
Armele descoperite la vama Albiţa ar fi ajuns în Republica Moldova prin Transnistria. Autorităţile verifică două scenarii

Armele găsite la Albiţa ar fi intrat în Moldova prin cel puţin 13 curse de contrabandă înainte de alegeri, afirmă surse TV8. Lilian Carp spune că muniţiile ar fi venit din Ucraina, prin zona necontrolată din stânga Nistrului.

 

Recomandări
Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: ”Am primit de la magistrați sute de pagini”
Stiri Politice
Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: ”Am primit de la magistrați sute de pagini”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, sâmbătă, că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale ”relevante” despre problemele din justiție.  

Atac rusesc cu rachetă balistică în Odesa. Șapte persoane au murit, iar 15 au fost rănite în zona portuară
Stiri externe
Atac rusesc cu rachetă balistică în Odesa. Șapte persoane au murit, iar 15 au fost rănite în zona portuară

Un atac lansat de Rusia cu o rachetă balistică a făcut şapte morţi şi 15 răniţi în regiunea ucraineană Odesa, la Marea Neagră, a anunţat vineri guvernatorul local, adăugând că atacul a vizat infrastructurile portuare, notează AFP.

 

Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure
Stiri externe
Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure

Andrew Mountbatten-Windsor pare să fie surprins într-o fotografie întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, în cel mai recent set de documente publicate în legătură cu pedofilul Jeffrey Epstein.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 20 Decembrie 2025

02:28:14

Alt Text!
I like IT
Ediția 32 - 2025

22:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Decembrie 2025

01:50:19

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28