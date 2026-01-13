”Furnica electrică” amenință Europa. Cât de periculoasă este una dintre cele mai agresive specii invazive din lume

”Furnica electrică”, una dintre cele mai agresive specii invazive din lume, periculoasă pentru om și care poate provoca orbirea la câini și pisici, a luat cu asalt Franța și devine o amenințare și în Europa. Furnica face deja ravagii în Africa și SUA.

Originară din America de Sud, a invadat Africa centrală şi a provocat pagube importante în Statele Unite: reperată în Franţa metropolitană pentru prima dată în 2022, "furnica electrică", specie exotică invazivă, ameninţă să se prolifereze în contextul fondurilor insuficiente pentru eradicarea ei, informează marţi AFP.

Comuna La Croix-Valmer (sud), situată pe malul Mării Mediterane, a fost luată cu asalt de Wasmannia auropunctata, cunoscută sub denumirea "furnica electrică" sau "mica furnică de foc".

Boris Martor deţine aici o reşedinţă secundară. În vara anului 2023, fiul lui, pe atunci în vârstă de cinci ani, s-a plâns de muşcături pe corp. ''Avea iritaţii, băşici, dureri puternice...'' cauzate de atacul virulent al acestei mici insecte de doar 1,5 milimetri.

Furnica electrică, originară din America de Sud, a invadat Africa centrală după ce a fost introdusă în Gabon în anii 1920 pentru a lupta împotriva insectelor dăunătoare. A cauzat de asemenea pagube de sute de milioane de dolari culturilor din Texas.

Este în prezent considerată una dintre cele mai agresive 100 de specii invazive din lume, potrivit Institutului francez de cercetare în domeniul agriculturii, alimentaţiei şi mediului (INRAE).

În Franţa, prima super-colonie a fost descoperită la Toulon (sud-est), în 2022, de Olivier Blight, cercetător în cadrul Institutului mediteraneean de biodiversitate şi ecologie al Universităţii din Avignon. La circa 60 de kilometri de La Croix-Valmer, există un al doilea focar - în Franţa există doar două focare până la această oră.

Furnica electrică e periculoasă: la om, în afară înţepăturilor dureroase, poate provoca şoc anafilactic în cazul persoanelor alergice. În ţările unde este răspândită, atacurile ei pot provoca orbire la pisici şi la câini.

''Prezenţa sa poate bulversa toate ecosistemele noastre'', a avertizat în 2024 Oficiul Francez pentru Biodiversitate (OFB) din regiunea franceză Paca (sud-est) într-o scrisoare adresată directorului general al acestei agenţii şi consultată de AFP.

Remediu importat din Australia

Furnicile din două focare franceze, sosite probabil odată cu importul unor plante, provin din aceeaşi tulpină israeliană, ''mai rezistentă la frig decât tulpina iniţială'', de origine tropicală, potrivit OFB Paca.

Parte din echipa restrânsă a lui Olivier Blight, Luc Gomel, inginer agronom la Montpellier, are drept misiune găsirea unui tratament care să anihileze această insectă. Problema este că cele comercializate în Franţa împotriva furnicilor obişnuite, cărora le place zahărul, nu sunt pe gustul minusculei Wasmannia.

Cercetătorii şi-au îndreptat atenţia către un produs importat din Australia, Campaign, autorizat prin derogare pentru a fi utilizat într-un loc şi pentru o perioadă precise, prin plasarea unor granule în cutii pentru a ademeni furnicile. Dar cu prilejul unor teste care au avut loc primăvara trecută la Toulon, s-a constatat că multe dintre furnici au evitat cutiile.

Francezii cer ajutor din Europa pentru a scăpa de ”furnica electrică”

Singura soluţie, spune Luc Gomel, este de a proceda asemenea australienilor şi locuitorilor din Hawaii, care stropesc acest produs.

Or, această metodă necesită o nouă derogare care va trebui obţinută de urgenţă pentru a putea întrebuinţa tratamentul imediat ce mica furnică iese din hibernare, cel mai târziu la începutul lunii mai.

Ministerul francez pentru Tranziţie ecologică a declarat pentru AFP că ''sunt în curs de desfăşurare expertize'', în special în ceea ce priveşte ''riscurile toxicologice''.

Instituţia a avertizat însă că aceste produse nu vor garanta eradicarea întrucât furnicile sunt diseminate în principal prin intermediul deşeurilor vegetale şi al plantelor în ghiveci.

Cu atât mai mult într-un ''context bugetar cu mai multe restricţii''.

Un fond ''verde'' al guvernului francez, utilizat până în prezent, a fost eliminat din proiectul de buget de stat pentru anul 2026. Oamenii de ştiinţă vor apela aşadar la Europa pentru a încerca să obţină finanţarea necesară pentru un an de tratament.

Însă pentru eradicarea furnicii e ''nevoie de cel puţin trei ani'', a avertizat cercetătorul Olivier Blight. 

„Explozie” de insecte în mai multe orașe din țară și în Capitală. Biologii au explicat ce a provocat fenomenul

Sursa: Agerpres

Citește și...
Oamenii de știință au folosit furnici pentru a face iaurt. Clienții unui restaurant l-au mâncat
Stiri externe
Oamenii de știință au folosit furnici pentru a face iaurt. Clienții unui restaurant l-au mâncat

Înghețata, mascarpone și cocktailurile cu lapte pot părea delicii simple — însă cele servite la un restaurant cu două stele Michelin din Danemarca au avut un ingredient surpriză: furnici, scrie CNN. 

Doi adolescenți au încercat să iasă din Kenya cu 5.000 de furnici „rare”. Au avut de ales între două pedepse
Stiri externe
Doi adolescenți au încercat să iasă din Kenya cu 5.000 de furnici „rare”. Au avut de ales între două pedepse

Doi adolescenți belgieni au fost prinși în Kenya cu 5.000 de furnici și au fost puși în fața alegerii de a plăti o amendă de 7.700 de dolari sau de a ispăși 12 luni de închisoare.

Contrabandiștii de furnici au ajuns în fața unui judecător. „Am făcut-o din prostie”
Stiri Diverse
Contrabandiștii de furnici au ajuns în fața unui judecător. „Am făcut-o din prostie”

Contrabanda cu furnici s-a încheiat pentru patru traficanți din Kenya, care au fost prinși cu mii de exemplare protejate de insecte, în eprubete și seringi modificate astfel încât să nu fie depistate la controalele din aeroporturi. Metoda nu a mers.

Studiu: Semnalele chimice ale furnicilor ar putea fi utilizate pentru alungarea căpuşelor
Stiri Stiinta
Studiu: Semnalele chimice ale furnicilor ar putea fi utilizate pentru alungarea căpuşelor

Căpuşele, o pradă uşoară pentru furnici, pot detecta apropierea acestora datorită unor semnale chimice.

Pericol de invazie de furnici roşii de foc. Coloniile de insecte s-ar putea răspândi în toată Europa
Stiri Stiinta
Pericol de invazie de furnici roşii de foc. Coloniile de insecte s-ar putea răspândi în toată Europa

Cercetătorii avertizează că una dintre cele mai distructive specii invazive de furnici s-ar putea răspândi rapid în toată Europa, odată cu încălzirea climei.

 

