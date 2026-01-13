Polonia riscă amenzi de milioane de euro din partea UE după ce președintele a blocat legea privind tehnologia

13-01-2026 | 20:45
karol nawrocki
Un conflict între președintele de dreapta al Poloniei și coaliția de guvernare de centru, pe tema legii emblematice a Uniunii Europene privind rețelele sociale, expune țara unui risc crescut de amenzi de ordinul milioanelor de euro, scrie Politico

Vlad Dobrea

Președintele Karol Nawrocki a blocat un proiect de lege care ar fi implementat Actul privind Serviciile Digitale (Digital Services Act – DSA), legislația UE care permite autorităților de reglementare să supravegheze modul în care platformele de social media gestionează moderarea conținutului. Nawrocki, aliat al președintelui american Donald Trump, a declarat într-un comunicat că legea ar „transfera controlul asupra conținutului de pe internet către funcționari subordonați guvernului, și nu către instanțe independente”.

Coaliția guvernamentală condusă de premierul Donald Tusk, rivalul politic al lui Nawrocki, a avertizat că acest blocaj expune Polonia riscului unor amenzi din partea UE de până la 9,5 milioane de euro.

Secretarul de stat pentru digitalizare, Dariusz Standerski, a declarat într-un interviu televizat că „din moment ce președintele a decis să blocheze această lege, presupun că este dispus ca eventualele costuri [ale unei amenzi] să fie suportate din bugetul Administrației Prezidențiale”.

Reza Pahlavi
Axios: Emisarul special al lui Trump s-a întâlnit în secret cu fiul ultimului șah al Iranului, Reza Pahlavi

Refuzul lui Nawrocki de a promulga legea readuce amintiri neplăcute legate de conflictul de lungă durată dintre Varșovia și Bruxelles privind statul de drept, conflict început în 2015, când partidul Lege și Justiție, din care provine președintele, a ajuns la putere și a demarat reforme controversate ale sistemului judiciar și ale autorităților de reglementare. În perioada 2021–2023, UE a impus Poloniei penalități în valoare de 320 de milioane de euro.

Deja din 2024, Polonia se află în dispută cu Comisia Europeană din cauza implementării lente a legislației digitale. Atunci, executivul UE a avertizat Varșovia pentru întârzierea aplicării DSA și pentru faptul că nu a desemnat o autoritate responsabilă. În luna mai a anului trecut, Comisia a sesizat Curtea de Justiție a UE în acest dosar.

Dacă UE va impune noi amenzi pentru neimplementarea regulilor digitale, acest lucru ar putea „reactiva dezbateri similare celor privind mecanismul statului de drept și fondurile înghețate”, a declarat Jakub Szymik, fondatorul organizației non-profit CEE Digital Democracy Watch, cu sediul la Varșovia.

Pe termen lung, eșecul implementării legislației digitale ar putea duce chiar la acumularea de penalități succesive, așa cum s-a întâmplat în criza anterioară legată de reforma justiției.

Comisia Europeană a transmis într-un comunicat că „nu comentează procedurile legislative naționale”, dar a subliniat că „implementarea Actului privind Serviciile Digitale în legislația națională este esențială pentru ca utilizatorii din Polonia să beneficieze de aceleași drepturi prevăzute de DSA”.

„De aceea avem în derulare o procedură de infringement împotriva Poloniei”, pentru „neîndeplinirea obligației de a desemna și împuternici o autoritate responsabilă”, se arată în comunicat.

Conform legislației UE, statele membre trebuiau să desemneze o autoritate națională de supraveghere până în februarie 2024. Polonia este singura țară din UE care nu a ajuns nici măcar la un acord formal privind această desemnare.

Comisia Europeană este autoritatea principală de reglementare pentru marile platforme online, precum X (deținută de Elon Musk), Facebook și Instagram (Meta), YouTube (Google), TikTok și Shein, deținute de companii chineze.

Guvernele naționale au însă competența de a aplica legea în cazul platformelor mai mici și de a certifica terți pentru soluționarea disputelor. Legislațiile naționale le permit utilizatorilor să își exercite drepturile, inclusiv să conteste deciziile platformelor online.

La blocarea proiectului de lege, vineri trecut, Nawrocki a declarat că o nouă versiune ar putea fi gata în termen de două luni. Însă acest scenariu este „foarte puțin probabil”, având în vedere că lucrările la forma actuală durează de aproape doi ani și că președintele nu a prezentat nicio alternativă concretă, a mai spus Jakub Szymik.

Sursa: Politico

