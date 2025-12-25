Poliția din Turcia a arestat 115 suspecți, membri ai grupării teroriste Statul Islamic. ”Plănuiau atacuri de Revelion”

Autoritățile din Turcia afirmă că au dejucat atacuri care erau planificate pentru evenimentele de Crăciun și Anul Nou. Astfel, au fost arestați peste 100 de membri, suspectați ai grupării Statul Islamic.

Procurorul șef al orașului Istanbul a declarat că au fost efectuate raiduri în masă la 124 de adrese din Istanbul, fiind confiscate arme de foc, muniție și „documente organizaționale”.

Oficialii au precizat că susținătorii SI plănuiseră atacuri în toată Turcia în această săptămână, în special împotriva non-musulmanilor.

Poliția a reținut 115 suspecți, dar eforturile de a-i găsi pe ceilalți 22 continuă, se arată într-un comunicat oficial, citat de BBC.

Procuratura afirmă că suspecții erau în contact cu agenții Statului Islamic din afara Turciei.

Anunțul vine la două zile după ce agenții serviciilor secrete turce au efectuat o razie împotriva grupului la granița dintre Afganistan și Pakistan.

Un cetățean turc care se presupune că a deținut o funcție importantă în cadrul aripii SI care operează în regiune a fost reținut și acuzat de planificarea unor atacuri împotriva civililor.

Serviciile de securitate turce vizează în mod regulat persoane suspectate de legături cu Statului Islamic (SI). Țara are o frontieră de 900 km cu Siria, unde grupul continuă să opereze în anumite părți ale țării.

Președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, care are legături strânse cu guvernul turc, a promis să colaboreze cu SUA și Europa pentru a elimina elementele supraviețuitoare ale Statul Islamic.

Vineri, SUA au lansat o serie de atacuri aeriene împotriva pozițiilor grupului în Siria, ca răspuns la uciderea a trei americani.

Doi soldați americani și un interpret civil au fost uciși de militanții SI în timpul unei ambuscade la începutul acestei luni.

