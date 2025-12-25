Un bărbat de 36 de ani a fost ucis în bătaie în noaptea de Ajun, după un conflict între 20 de persoane, în județul Sibiu

Crima

Un bărbat a murit în urma unui conflict între mai multe persoane, într-o localitate din județul Sibiu. Victima a fost atacată cu diferite obiecte dure de un grup de indivizi. 

Aura Trif

În noaptea de 24 spre 25 decembrie 2025, un conflict spontan între cel puțin douăzeci de persoane a izbucnit pe o stradă din localitatea Blăjel, județul Sibiu, soldându-se cu moartea unui bărbat în vârstă de 36 de ani, transmite IPJ Sibiu. Medicii au încercat să-l resusciteze 65 de minute, însă fără succes.

Printre atacatori, un minor

Potrivit anchetatorilor, victima a fost lovită cu diverse corpuri contondente în zona capului și a corpului de patru persoane cu vârste între 14 și 33 de ani. În urma rănilor suferite, bărbatul a decedat.

Procurorii au dispus continuarea urmăririi penale față de cei patru autori pentru omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, precum și față de alte șase persoane pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Cercetările sunt efectuate de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Sibiu. Autoritățile vor comunica în timp util informații suplimentare referitoare la măsurile preventive dispuse.

