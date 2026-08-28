Controalele au fost desfăşurate în perioada 26-27 august, în cadrul unor acţiuni de tip BLITZ pe DN 5, fiind verificate mai multe autocare care efectuau curse regulate de transport persoane pe ruta Turcia-România, a informat, vineri, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Giurgiu, POTRIVIT aGERPRES

"Cu ocazia verificării mijloacelor de transport, poliţiştii de frontieră au descoperit, în bagajele personale ale pasagerilor, precum şi ascunse în diferite locuri din interiorul acestora şi în spaţiile special amenajate, 2.735 de bunuri, constând în articole vestimentare, încălţăminte, produse de marochinărie şi parfumerie, toate inscripţionate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Bunurile aparţineau unor cetăţeni români şi turci, şoferi şi pasageri, cu vârste cuprinse între 20 şi 55 de ani, care nu au putut prezenta documente legale de provenienţă pentru acestea", se arată în comunicatul ITPF Giurgiu.

Bunurile descoperite, estimate la aproximativ 863.860 de lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor şi introduse în Camera de Corpuri Delicte a instituţiei.

În prezent, faţă de persoanele în cauză se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, pentru produse identice sau similare, şi care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate. La finalizarea cercetărilor, urmează să fie propuse soluţii legale prin unitatea de parchet.

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu precizează că desfăşoară permanent activităţi, în cooperare cu instituţiile partenere, pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale, în contextul aplicării acquis-ului Schengen, precum şi pentru respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.