Peste 200.000 de prezervative provenite din China, declarate în mod fals drept jucării, au ocolit cerințele de calitate ale Uniunii Europene, expunând consumatorii riscului de infecții cu transmitere sexuală, sarcini neplanificate și contactului cu substanțe chimice și materiale nesigure.

Prezervative false în valoare de peste 200.000 de euro au fost confiscate în România, Serbia și Spania, scrie Euronews.

În Europa, prezervativele sunt încadrate în categoria dispozitivelor medicale și trebuie să respecte standarde stricte de sănătate și siguranță, inclusiv controale privind contaminarea microbiologică, biocompatibilitatea, rezistența la scurgeri, dimensiunile, durata de valabilitate și stabilitatea.

Produsele contrafăcute provenite din China au ocolit toate aceste cerințe.

„Prezervativele contrafăcute sunt periculoase”, a declarat șeful agenției europene antifraudă, Petr Klement, într-un comunicat de presă. „Ele nu sunt testate, nu sunt controlate și nu sunt sigure.”

Potrivit agenției europene antifraudă, acestea au fost comercializate în Europa folosind numele și sigla unei mărci cunoscute. Agenția nu a dezvăluit despre ce marcă este vorba, unde au fost vândute produsele sau câte dintre cele peste 200.000 de prezervative au ajuns la consumatori.

În colaborare cu autoritățile chineze, agenția europeană a identificat exportatorul responsabil pentru transporturi, însă nu i-a făcut publică identitatea.