Georgia Aldridge, creatoare de conținut și specialistă în marketing pe rețelele sociale, ar fi vândut produse false de designer printr-o afacere de tip „dropshipping”. Printre acestea se aflau articole prezentate ca fiind de la branduri precum Fendi, Louis Vuitton și Christian Dior, unele cumpărate de pe platforma chineză AliExpress, relatează The Independent.

Georgia are peste 32.000 de urmăritori pe Instagram și conduce o companie în Essex. Aceasta a fost acuzată că a încălcat drepturile asupra unor mărci comerciale de lux.

În ianuarie 2025, instanța a decis în favoarea brandurilor, stabilind că Georgia și compania sa au încălcat mărcile comerciale prin vânzarea unor produse descrise drept bunuri de lux contrafăcute.

Mii de produse false vândute online

Brandurile au primit despăgubiri de 213.000 de lire sterline (aproximativ 249.000 de euro). Potrivit instanței, vânzările realizate de influenceriță, inclusiv printr-un grup privat de WhatsApp, au dus la pierderea a 713 vânzări de produse autentice și la pierderea unor venituri din licențiere pentru peste 4.000 de tranzacții.

Activitatea cu produse contrafăcute a fost oprită în urmă cu aproximativ 18 luni, după ce avocații caselor de modă au obținut o decizie împotriva Georgiei și a companiei sale.

Avocatul brandurilor a susținut că firmele au suferit trei tipuri de prejudicii: afectarea reputației, pierderi de profit din cauza vânzărilor pierdute și pierderea veniturilor din licențiere.

Unele dintre produsele vândute de compania Georgiei ar fi intrat în categoria contrafacerilor de calitate superioară, cunoscute online drept „superfake-uri” sau „dupe-uri”.

Pentru alte 4.039 de produse false, considerate de calitate inferioară, instanța a stabilit că acestea nu au dus la pierderea unor vânzări directe, însă brandurile aveau dreptul la taxe de licențiere. Pentru această componentă au fost acordate încă 13.000 de lire sterline (15.222 de euro).