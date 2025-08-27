Depozitul „Dragonul Roșu” încă arde mocnit, după 18 ore. Nivelul de poluare depășește și de patru ori limita, în Capitală

Flăcări mari au distrus, azi-noapte, un depozit al complexului en-gros „Dragonul Roșu” de lângă București. Nici acum incendiul nu a fost stins în totalitate, iar fumul gros produs de materialele plastice din interior a străbătut zone din Capitală.

Drept urmare, aerul din mai multe cartiere a fost extrem de poluat aproape jumătate de zi, iar în unele locuri s-au depășit limitele chiar și de patru ori. Depozitul nu avea autorizație de funcționare de la pompieri.

Pompierii au reușit cu greu să îi țină departe de flăcări pe comercianții care priveau neputincioși cum marfa lor e mistuită de foc.

Marius Cavaleru – comerciant: „E munca noastră de atâția ani aici. De 15 ani.”

În zona cuprinsă de foc sunt șapte depozite de mărfuri. Unul dintre ele s-a făcut scrum în doar câteva ore. Riscul de extindere a fost mare pentru că în interior erau jucării din plastic, haine, dar și artificii și lumânări care au alimentat flăcările ore bune.

Pentru că pereții depozitului s-au prăbușit peste materialele din interior, cuprinse deja de flăcări, pompierii au intervenit inclusiv cu buldozere și roboți.

Reporter Știrile ProTV: „La 18 ore distanță, depozitul încă arde mocnit, iar vântul împrăștie fumul în toate direcțiile. Pompierii estimează că ar mai putea dura chiar câteva zile până când de aici nu va mai ieși fum deloc.”

Poluare în mai multe zone din București

Norul imens de fum a acoperit zone întinse din București.

Din comuna Dobroești, acolo unde este localizat complexul en-gros, fumul a fost purtat de vânt către mai multe cartiere din Capitală, precum Berceni, Dristor, Titan și Vitan. Aerul a fost greu de respirat aproape toată dimineața, iar mirosul de ars a persistat până la prânz.

Stațiile care monitorizează calitatea aerului din aceste zone au înregistrat un nivel extrem de poluare, după cum s-a putut observa pe aplicațiile de profil. În unele locuri, nivelul de poluare a depășit de patru ori valorile normale.

Gabriel Ciuiu, șeful de monitorizare al unui laborator mobil: „În zone din apropierea cartierului Berceni au fost cele mai ridicate, pe direcția vântului. Vântul a bătut majoritar din N, N-E, deci a venit norul de poluare spre oraș.”

În paralel, încep și anchetele. Pompierii au descoperit că depozitul ars nu are autorizație de funcționare din partea ISU.

Daniel Vasile – purtător de cuvânt ISU B-IF: „După acest eveniment va urma o verificare a întregului amplasament. Nu doar spațiile care au rol de depozitare din spatele meu, ci și cele în care se desfășoară activități comerciale cu publicul.”

O altă anchetă va fi pornită de Garda de Mediu.

Andrei Corlan – directorul Gărzii Naționale de Mediu: „Vom demara procedura de inspecție pentru a verifica dacă titularul amplasamentului a luat toate măsurile ca să prevină astfel de evenimente care au dus la poluarea aerului înconjurător și a mediului. Vrem să vedem dacă în acea incintă au fost stocate și alte categorii de produse sau substanțe a căror depozitare să necesite autorizație de mediu.”

„Dragonul Roșu” este unul din cele mai mari depozite en-gros din România, cu zeci de hale.

