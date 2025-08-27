Aerul din București este poluat de incendiul de la „Dragonul Roșu”. Depozitul nu avea autorizație de funcționare

Aerul din Capitală este poluat de incendiul care a izbucnit în urmă cu 13 ore la un depozit al complexului Dragonul Roșu, de la marginea Bucureștiului. Au fost depășite limitele chiar și de 4 ori. Nici până la această oră focul nu a fost stins.

Mădălina Stețco

Zeci de pompieri intervin pentru a stăpâni ultimele focare. Materialele plastice și hârtia au întreținut flăcările, iar pagubele sunt imense.

Depozitul nu avea autorizație de funcționare de la pompieri.

„Focul e din ce în ce mai mare... Stai cuminte...Voi stați cuminți, eu nu pot să stau cuminte.”

Așa își strigau disperarea, marți seară, comercianții care priveau neputincioși cum marfa lor e mistuită de foc.

