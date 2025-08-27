Aerul din București este poluat de incendiul de la „Dragonul Roșu”. Depozitul nu avea autorizație de funcționare

Aerul din Capitală este poluat de incendiul care a izbucnit în urmă cu 13 ore la un depozit al complexului Dragonul Roșu, de la marginea Bucureștiului. Au fost depășite limitele chiar și de 4 ori. Nici până la această oră focul nu a fost stins.

Zeci de pompieri intervin pentru a stăpâni ultimele focare. Materialele plastice și hârtia au întreținut flăcările, iar pagubele sunt imense.

Depozitul nu avea autorizație de funcționare de la pompieri.

„Focul e din ce în ce mai mare... Stai cuminte...Voi stați cuminți, eu nu pot să stau cuminte.”

Așa își strigau disperarea, marți seară, comercianții care priveau neputincioși cum marfa lor e mistuită de foc.

Alarmați de flăcările înalte și de fumul dens, vizibil de la kilometri distanță, în stradă au ieșit și vecinii.

Localnic: „Am văzut fum, am simțit miros de fum, am văzut flăcări și am venit, că stăm aproape și l-am văzut imediat.”

Localnic: „Ne plimbam cu bicicletele prin zonă și am văzut flăcări. Ne-am oprit să vedem”.

Nu mai puțin de douăzeci și una de autospeciale de stingere au fost trimise pe rând la locul incendiului. Pompierii au intervenit inclusiv cu buldoexcavatoare și roboți. Din cele 7 depozite de marfă, unul s-a făcut scrum în doar câteva ore. Dar flăcările au ajuns și la alte câteva clădiri. Riscul de extindere a fost mare.

Mădălina Stețco, corespondent PRO TV: „Pompierii se luptă cu flăcările de mai bine de câteva ore. Un nor de fum gros a acoperit zona, iar în apropierea complexului comercial, aerul e tot mai greu de respirat.”

A fost emis și un mesaj RO-Alert, prin care oamenii din apropiere erau sfătuiți să se adăpostească și să închidă geamurile.

Daniel Vasile, purtător de cuvânt ISU București-Ilfov: „Se acționează pe două laturi ale unei hale care are o suprafață de peste 2000 mp. În interior sunt bunuri care au fost distruse în totalitate, din cauza arderii generalizate. Mă refer aici la bunuri de tip: mase plastice, textile, artificii și recipiente sub presiune care au și explodat sub influența temperaturilor ridicate.”.

Deși nu există victime, pagubele materiale sunt uriașe. „Dragonul Roșu” este unul din cele mai mari complexuri en-gros din România, cu zeci de hale și depozite.

Larisa Antal, corespondent PRO TV: ”Garda de Mediu a catalogat acest incendiu drept un accident de mediu, pentru că zone extinse din București au fost cuprinse de un fum dens. Acest lucru s-a întâmplat în mai multe zone din București și chiar și la această oră, chiar dacă fumul nu mai este vizibil, în unele zone încă se mai simte mirosul de ars.

De altfel, la mai multe stații care monitorizează calitatea aerului a fost înregistrat un nivel crescut de poluare și, dacă ne uităm acum pe una dintre aplicațiile de profil, vedem în zona în care ne aflăm acum un nivel extrem de crescut de poluare. Aceeași situație este înregistrată de mai multe stații de monitorizare a calității aerului din Capitală, precum Titan, în zona Dristor, în zona Vitan, de exemplu.

Am stat de vorbă și cu reprezentanții Gărzii de Mediu, care mi-au spus că vârful acestui val de poluare a fost înregistrat la unele stații în această dimineață, între orele 5:00 și 6:00. Acolo, unele stații au înregistrat chiar și 200 de micrograme de particule de suspensii pe metrul cub. Asta înseamnă o valoare de patru ori mai mare decât normalul.

Totuși, reprezentanții Gărzii de Mediu se așteaptă ca în următoarele ore acest nivel de poluare să scadă. Asta bineînțeles dacă acolo, la locul incendiului, nu vor apărea surprize.”

