Zonele din București unde poluarea aerului este încă la un nivel ridicat, după incendiul violent de la „Dragonul Roşu”

Stiri actuale
27-08-2025 | 18:17
incendiu depozit

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că poluarea aerului în Capitală din cauza incendiului care a mistuit Complexul „Dragonul Roşu, din judeţul Ilfov este încă la un nivel ridicat în cartierele Berceni, Titan şi Mihai Bravu - Pod Văcăreşti.

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit ministrului, mai multe autolaboratoare fixe sau mobile monitorizează în permanenţă principalii indicatori de poluare: particule în suspensie, oxizi de azot, benzen, hidrogen sulfurat şi amoniac.

Autorităţile recomandă populaţiei să evite ieşirea în aer liber în zonele cu fum vizibil sau miros puternic, să ţină închise ferestrele locuinţelor, iar persoanele cu probleme respiratorii, copii şi vârstnicii să fie „deosebit de precauţi”.

incendiu, Dragonul Rosu incendiu, Dragonul Rosu
incendiu, Dragonul Rosu incendiu, Dragonul Rosu
incendiu, Dragonul Rosu incendiu, Dragonul Rosu
incendiu depozit incendiu depozit
incendiu depozit incendiu depozit
incendiu depozit incendiu depozit
incendiu dragonul rosu incendiu dragonul rosu
incendiu dragonul rosu incendiu dragonul rosu
incendiu dragonul rosu incendiu dragonul rosu
incendiu dragonul rosu incendiu dragonul rosu
incendiu depozit incendiu depozit

Puteți consulta AICI datele înregistrate de 44 de senzori de calitate a aerului instalați în apropierea unităților de învățământ și spitalelor din București.

Citește și
incendiu, Dragonul Rosu
Comercianții au fost la un pas să se ia la bătaie cu autoritățile, la incendiul uriaș din „Dragonul Roșu”. „E munca noastră”

„Ca urmare a incendiului izbucnit în seara de 26 august 2025 în incinta complexului „Dragonul Roşu” – Dobroeşti (Ilfov), Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin instituţiile subordonate - Agentia Nationala pentru Mediu si Arii Protejate - ANMAP, Administratia Nationala de Meteorologie RA, Garda Naţională de Mediu - monitorizează în timp real impactul asupra calităţii aerului din Bucureşti şi localităţile limitrofe”, precizează ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor pe pagina sa de Facebook.

Autolaboratoare instalate în mai multe zone ale Capitalei și în Ilfov

Potrivit sursei citate, trei autolaboratoare mobile ale ANMAP monitorizează principalii indicatori de poluare: particule în suspensie din aer (PM10 şi PM2.5) (n.red - cu un diametru mai mic de 10 sau de 2,5 micrometri), oxizi de azot, benzen, hidrogen sulfurat şi amoniac.

De asemenea, autolaboratorul Direcţiei Judeţene de Mediu (DJM) Bucureşti este instalat, încă de miercuri dimineaţă, în zona Fizicienilor - Vitan-Bârzeşti, cel al DJM Prahova, în comuna Tunari, iar autolaboratorul DJM Giurgiu este amplasat în zona CET Progresul.

Ministrul Mediului precizează că reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului a înregistrat creşteri semnificative ale concentraţiilor de PM10 în zonele estice şi sudice ale Bucureştiului. Valorile au ajuns temporar la 200 µg/m³ în jurul orei 6:00 dimineaţa, în condiţii de calm atmosferic. În prezent, concentraţiile sunt în scădere, dar se menţin ridicate în cartierele Berceni, Titan şi Mihai Bravu – Pod Văcăreşti.

„Suntem în contact permanent cu ISU şi cu toate autorităţile de intervenţie. Monitorizăm continuu calitatea aerului cu ajutorul staţiilor fixe şi al autolaboratoarelor mobile, pentru ca populaţia să fie informată corect şi în timp real. Vom publica transparent toate datele disponibile. Prioritatea noastră este protejarea sănătăţii oamenilor. După stingerea incendiului, GNM va desfăşura un control pentru a stabili cauzele şi eventualele responsabilităţi legale”, afirmă ministrul Mediului, pe pagina sa de Facebook.

Aceeaşi sursă menţionează că recomandările pentru populaţie sunt să evite deplasările şi activităţile în aer liber în zonele unde fumul este vizibil sau mirosul este puternic, să ţină ferestrele locuinţelor închise, în special în perioadele cu concentraţii ridicate, iar persoanele cu afecţiuni respiratorii, copiii şi vârstnicii să fie deosebit de precauţi.

Miercuri dimineaţă, comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, anunţa că în urma incendiului puternic de la „Dragonul Roşu”, în Bucureşti s-a produs o poluare masivă a aerului, cel mai afectat fiind cartierul Berceni, din sudul Capitalei, unde în cursul dimineţii s-a înregistrat o depăşire de patru ori a valorii maxim admise la anumiți compuși chimici.

A fost emis mesaj RO-Alert

Marţi seară, la un spaţiu de depozitare din complexul ”Dragonul Roşu” din Bucureşti a izbucnit un incendiu care s-a manifestat cu degajări mari de fum.

Focul a cuprins iniţial circa 2.000 de metri pătraţi, cu risc de propagare la alte spaţii de depozitare. Structura clădirii s-a prăbuşit parţial şi a fost emis mesaj RO-Alert pentru avertizarea populaţiei, din cauza fumului. Nu s-au înregistrat victime.

Incendiul a fost localizat în jurul orei 2.30, potrivit ISU Bucureşti - Ilfov, care a precizat că focul s-a manifestat pe o suprafaţă de 3.800 de metri pătraţi. În cursul zilei de miercuri, vor fi îndepărtate elementele care au ars, cu ajutorul buldo-excavatoarelor, pentru a facilita accesul la focarele acoperite de pereţii prăbuşiţi ai depozitului. Zece autospeciale de stingere vor rămâne în zonă.

Băiatul de 3 ani care a murit în Vâlcea stătea în brațele mamei în mașină și a fost proiectat prin parbriz. Greșeala tatălui

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, incendiu, poluare, ministerul mediului, Diana Buzoianu,

Dată publicare: 27-08-2025 17:54

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Incendiu la „Dragonul roșu”. Asociație civică: „Nu e doar miros! Este aer toxic, ale cărui efecte pot fi ireversibile”
Stiri actuale
Incendiu la „Dragonul roșu”. Asociație civică: „Nu e doar miros! Este aer toxic, ale cărui efecte pot fi ireversibile”

Asociația Civică ”Iar miroase” trage un semnal de alarmă din cauza incendiului de la complexul comercial Dragonul Roșu, care a provocat o gravă poluare a aerului în Capitală.  

Comercianții au fost la un pas să se ia la bătaie cu autoritățile, la incendiul uriaș din „Dragonul Roșu”. „E munca noastră”
Stiri actuale
Comercianții au fost la un pas să se ia la bătaie cu autoritățile, la incendiul uriaș din „Dragonul Roșu”. „E munca noastră”

Un incendiu uriaș, izbucnit la un depozit al complexului „Dragonul Roșu”, de la marginea Capitalei, a ținut pompierii în alertă toată noaptea.

Incendiu de amploare la depozitul „Dragonul Roșu” din București. Flăcările au cuprins 2.000 mp
Stiri actuale
Incendiu de amploare la depozitul „Dragonul Roșu” din București. Flăcările au cuprins 2.000 mp

Un incendiu puternic a izbucnit marți seară într-un spațiu de depozitare din complexul „Dragonul Roșu” din București, generând o cantitate mare de fum.

Un sucevean beat și-a ucis bunicul vitreg și apoi a pornit un incendiu ca să ascundă fapta. Ce a arătat autopsia
Stiri Virale
Un sucevean beat și-a ucis bunicul vitreg și apoi a pornit un incendiu ca să ascundă fapta. Ce a arătat autopsia

Un sucevean de 28 de ani a fost arestat preventiv pentru omor, după ce, beat fiind, și-ar fi ucis în bătaie bunicul vitreg și a dat foc unei anexe a locuinței bărbatului.

Incendiu uriaș lângă București. Arde o hală cu materiale plastice
Stiri actuale
Incendiu uriaș lângă București. Arde o hală cu materiale plastice

Un incendiu uriaș a izbucnit în luni dimineață în localitatea ilfoveană Buftea.

Recomandări
Surse: Amenințările au funcționat. Magistrații aflați acum în grevă ar fi obținut încă 5% la pensie de la Ilie Bolojan
Stiri actuale
Surse: Amenințările au funcționat. Magistrații aflați acum în grevă ar fi obținut încă 5% la pensie de la Ilie Bolojan

Magistrații ar fi obținut din partea Guvernului o creștere de 5% la cuantumul pensiilor de serviciu, în urma grevei naționale declanșate miercuri, potrivit unor surse Știrile ProTV.  

Bolojan, întâlnire cu o delegaţie a agenţiei de rating Moody’s: România traversează o criză bugetară
Stiri Politice
Bolojan, întâlnire cu o delegaţie a agenţiei de rating Moody’s: România traversează o criză bugetară

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegație a agenției internaționale de rating Moody’s, în cadrul vizitelor periodice pe care aceasta le efectuează în România.

De 30 de ani, gândești liber! Spectacolul lumii te face să privești mai departe! PRO TV a anunțat grila de toamnă
Stiri Mondene
De 30 de ani, gândești liber! Spectacolul lumii te face să privești mai departe! PRO TV a anunțat grila de toamnă

De 30 de ani, spectacolul a transformat întreaga țară în cea mai mare scenă – scena unde am visat mai mult, am dat voce emoțiilor, am râs și am dansat împreună.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
27 August 2025

01:29:42

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 27 August 2025

48:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 August 2025

01:50:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59