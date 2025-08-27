Zonele din București unde poluarea aerului este încă la un nivel ridicat, după incendiul violent de la „Dragonul Roşu”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că poluarea aerului în Capitală din cauza incendiului care a mistuit Complexul „Dragonul Roşu, din judeţul Ilfov este încă la un nivel ridicat în cartierele Berceni, Titan şi Mihai Bravu - Pod Văcăreşti.

Potrivit ministrului, mai multe autolaboratoare fixe sau mobile monitorizează în permanenţă principalii indicatori de poluare: particule în suspensie, oxizi de azot, benzen, hidrogen sulfurat şi amoniac.

Autorităţile recomandă populaţiei să evite ieşirea în aer liber în zonele cu fum vizibil sau miros puternic, să ţină închise ferestrele locuinţelor, iar persoanele cu probleme respiratorii, copii şi vârstnicii să fie „deosebit de precauţi”.

incendiu, Dragonul Rosu incendiu, Dragonul Rosu incendiu, Dragonul Rosu incendiu depozit incendiu depozit incendiu depozit incendiu dragonul rosu incendiu dragonul rosu incendiu dragonul rosu incendiu dragonul rosu incendiu depozit

Puteți consulta AICI datele înregistrate de 44 de senzori de calitate a aerului instalați în apropierea unităților de învățământ și spitalelor din București.



„Ca urmare a incendiului izbucnit în seara de 26 august 2025 în incinta complexului „Dragonul Roşu” – Dobroeşti (Ilfov), Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin instituţiile subordonate - Agentia Nationala pentru Mediu si Arii Protejate - ANMAP, Administratia Nationala de Meteorologie RA, Garda Naţională de Mediu - monitorizează în timp real impactul asupra calităţii aerului din Bucureşti şi localităţile limitrofe”, precizează ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor pe pagina sa de Facebook.

Autolaboratoare instalate în mai multe zone ale Capitalei și în Ilfov

Potrivit sursei citate, trei autolaboratoare mobile ale ANMAP monitorizează principalii indicatori de poluare: particule în suspensie din aer (PM10 şi PM2.5) (n.red - cu un diametru mai mic de 10 sau de 2,5 micrometri), oxizi de azot, benzen, hidrogen sulfurat şi amoniac.

De asemenea, autolaboratorul Direcţiei Judeţene de Mediu (DJM) Bucureşti este instalat, încă de miercuri dimineaţă, în zona Fizicienilor - Vitan-Bârzeşti, cel al DJM Prahova, în comuna Tunari, iar autolaboratorul DJM Giurgiu este amplasat în zona CET Progresul.

Ministrul Mediului precizează că reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului a înregistrat creşteri semnificative ale concentraţiilor de PM10 în zonele estice şi sudice ale Bucureştiului. Valorile au ajuns temporar la 200 µg/m³ în jurul orei 6:00 dimineaţa, în condiţii de calm atmosferic. În prezent, concentraţiile sunt în scădere, dar se menţin ridicate în cartierele Berceni, Titan şi Mihai Bravu – Pod Văcăreşti.

„Suntem în contact permanent cu ISU şi cu toate autorităţile de intervenţie. Monitorizăm continuu calitatea aerului cu ajutorul staţiilor fixe şi al autolaboratoarelor mobile, pentru ca populaţia să fie informată corect şi în timp real. Vom publica transparent toate datele disponibile. Prioritatea noastră este protejarea sănătăţii oamenilor. După stingerea incendiului, GNM va desfăşura un control pentru a stabili cauzele şi eventualele responsabilităţi legale”, afirmă ministrul Mediului, pe pagina sa de Facebook.

Aceeaşi sursă menţionează că recomandările pentru populaţie sunt să evite deplasările şi activităţile în aer liber în zonele unde fumul este vizibil sau mirosul este puternic, să ţină ferestrele locuinţelor închise, în special în perioadele cu concentraţii ridicate, iar persoanele cu afecţiuni respiratorii, copiii şi vârstnicii să fie deosebit de precauţi.

Miercuri dimineaţă, comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, anunţa că în urma incendiului puternic de la „Dragonul Roşu”, în Bucureşti s-a produs o poluare masivă a aerului, cel mai afectat fiind cartierul Berceni, din sudul Capitalei, unde în cursul dimineţii s-a înregistrat o depăşire de patru ori a valorii maxim admise la anumiți compuși chimici.

A fost emis mesaj RO-Alert

Marţi seară, la un spaţiu de depozitare din complexul ”Dragonul Roşu” din Bucureşti a izbucnit un incendiu care s-a manifestat cu degajări mari de fum.

Focul a cuprins iniţial circa 2.000 de metri pătraţi, cu risc de propagare la alte spaţii de depozitare. Structura clădirii s-a prăbuşit parţial şi a fost emis mesaj RO-Alert pentru avertizarea populaţiei, din cauza fumului. Nu s-au înregistrat victime.

Incendiul a fost localizat în jurul orei 2.30, potrivit ISU Bucureşti - Ilfov, care a precizat că focul s-a manifestat pe o suprafaţă de 3.800 de metri pătraţi. În cursul zilei de miercuri, vor fi îndepărtate elementele care au ars, cu ajutorul buldo-excavatoarelor, pentru a facilita accesul la focarele acoperite de pereţii prăbuşiţi ai depozitului. Zece autospeciale de stingere vor rămâne în zonă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













