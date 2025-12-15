Decizia luată de medicii din Cluj-Napoca în cazul femeilor suspecte de lepră. Care este starea lor

Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj au decis să administreze preventiv o doză de tratament și celorlalte două paciente din Asia, suspecte de lepră, care au fost internate sâmbătă.

Ambele au avut contact prelungit cu cele două surori din Indonezia, deja confirmate. Marți urmează să aflăm dacă și colegele lor au fost infectate sau nu.

Deși cele două paciente suspecte de lepră - care au lucrat la un centru SPA din Cluj, împreună cu celelalte două fete - nu au deocamdată simptome, medicii au decis luni să le administreze preventiv o doză de antibiotic dintre cele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății pentru persoanele care au avut contact prelungit cu cei infectați.

Tot luni, femeile vor fi evaluate și din punct de vedere neurologic și asta pentru că această boală poate afecta și sistemul nervos. Marți vor veni rezultatele tuturor testelor și vom afla dacă și ele au fost infectate.

Surorile confirmate cu lepră se află în continuare la Spitalul de Boli Infecțioase sub tratament. Medicii spun că starea lor este stabilă și că reacționează bine la medicamentația administrată. Reamintim ca toate cele patru angajate sunt din Indonezia.

spital
Cât timp vor sta pe tratament femeile cu lepră din Cluj. Riscul de infectare este redus

Între timp, și autoritățile din Croația au confirmat un caz de lepră. Este vorba despre un muncitor din Nepal, stabilit acolo de aproximativ doi ani împreună cu familia. Deocamdată, Institutul Croat de Sănătate Publică a a nunțat că familia lui nu prezintă simptome, însă sunt ținuți sub monitorizare.

Sursa: Pro TV

