Cât timp vor sta pe tratament femeile cu lepră din Cluj. Riscul de infectare este redus

Stiri Sanatate
14-12-2025 | 19:36
×
Codul embed a fost copiat

Cele două surori din Indonezia bolnave de lepră, care au lucrat la un centru SPA din Cluj,  au început tratamentul și sunt în stare stabilă. Asta după ce sâmbătă două colege de-ale lor au fost internate pentru a fi ținute sub supraveghere.

autor
Alexandra Clej

Reprezentanții spitalului ne-au transmis că cele două surori confirmate cu lepră vor lua mai multe tipuri de antibiotice cel puțin șase luni.

Deocamdată, medicii spun că femeile, reacționează bine la tratament și că vor mai rămâne sub monitorizare o perioadă, pentru a se asigura că totul decurge normal.

De asemenea, în acest moment, contagiozitatea a scăzut semnificativ pentru că au trecut primele 72 de ore în cazul lor - de la începerea aplicării medicației - deci nu mai există un pericol real de infectare.

spitalCât despre celelalte două paciente internate sâmbătă, urmează să fie supuse unor teste. În cursul săptămânii viitoare vom afla dacă au fost infectate sau nu. Până acum nu au avut simptome.

Citește și
Centru Arși
Ministrul Sănătății: „Centrul de Arşi din Târgu Mureş se află în etapa finală de construcţie”
Una dintre femeile cu lepră de la Cluj-Napoca ar fi adus boala dintr-o țară frecventată de mulți turiști. Unde s-a îmbolnăvit

Sursa: Pro TV

Etichete: cluj, indonezia, femei,

Dată publicare: 14-12-2025 19:09

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și face o avere pe OnlyFans: „Nu voi regreta!”
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și face o avere pe OnlyFans: „Nu voi regreta!”
Citește și...
Ministrul Sănătății: „Centrul de Arşi din Târgu Mureş se află în etapa finală de construcţie”
Stiri Sanatate
Ministrul Sănătății: „Centrul de Arşi din Târgu Mureş se află în etapa finală de construcţie”

Ministrul Sănătăţii, afirmă, după o vizită pe şantierul Centrului de Arşi din Târgu Mureş, că unitatea se află în etapa finală de construcţie.

România, codașă la screening în Europa. Un român din trei va primi un diagnostic de cancer de-a lungul vieţii
Stiri Sanatate
România, codașă la screening în Europa. Un român din trei va primi un diagnostic de cancer de-a lungul vieţii

România intră şi în 2025 cu unele dintre cele mai mici rate de screening din Uniunea Europeană, iar accesul la prevenţie rămâne un lux.

Anxietatea de performanță la bărbați și femei. Cum ne blochează corpul și mintea în momentele intime
Stiri Sanatate
Anxietatea de performanță la bărbați și femei. Cum ne blochează corpul și mintea în momentele intime

Anxietatea de performanță are un rol central în înțelegerea dificultăților sexuale contemporane, influențând corpul dar și felul în care oamenii se percep momentele de intimitate.

Recomandări
Schimbare majoră la Kiev. Ucraina renunță la aderarea la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale
Stiri externe
Schimbare majoră la Kiev. Ucraina renunță la aderarea la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale

Ucraina a renunţat la ambiţia de a adera la NATO în schimbul unor garanţii de securitate din partea Occidentului, ca un compromis pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat Volodimir Zelenski înaintea negocierilor de la Berlin.

Sindicatul Europol, după ce Predoiu a fost premiat în SUA: Arhitectul care a desenat „Justiția Capturată”
Stiri actuale
Sindicatul Europol, după ce Predoiu a fost premiat în SUA: Arhitectul care a desenat „Justiția Capturată”

Sindicatul Europol a reacționat după ce vicepremierul Cătălin Predoiu a fost premiat în SUA pentru serviciul public și susține că dacă țara avea zece oameni ca el, „probabil că nu ar mai rămâne nimeni să stingă lumina”.

Atac armat în masă pe o plajă din Australia. Cel puțin 12 oameni au murit. Unul dintre atacatori a fost ucis, celălalt, prins
Stiri externe
Atac armat în masă pe o plajă din Australia. Cel puțin 12 oameni au murit. Unul dintre atacatori a fost ucis, celălalt, prins

Cel puţin 12 persoane au fost ucise şi aproape 30 rănite în urma unui atac armat în apropierea unei adunări evreieşti pe plaja Bondi din Sydney.

Top citite
1 inghetata
Shutterstock
Stiri Diverse
Diferențele dintre gelato, sorbet și înghețată. Ce desert să alegi și de ce
2 inima
Shutterstock
Doctor de bine
Arterele carotide pot preveni un AVC. Evaluarea ecografică depistează rapid îngustările periculoase
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 14 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care urmează să-și refacă mariajul
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 14 Decembrie 2025

02:32:14

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28