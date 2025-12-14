Cât timp vor sta pe tratament femeile cu lepră din Cluj. Riscul de infectare este redus

Cele două surori din Indonezia bolnave de lepră, care au lucrat la un centru SPA din Cluj, au început tratamentul și sunt în stare stabilă. Asta după ce sâmbătă două colege de-ale lor au fost internate pentru a fi ținute sub supraveghere.

Reprezentanții spitalului ne-au transmis că cele două surori confirmate cu lepră vor lua mai multe tipuri de antibiotice cel puțin șase luni.

Deocamdată, medicii spun că femeile, reacționează bine la tratament și că vor mai rămâne sub monitorizare o perioadă, pentru a se asigura că totul decurge normal.

De asemenea, în acest moment, contagiozitatea a scăzut semnificativ pentru că au trecut primele 72 de ore în cazul lor - de la începerea aplicării medicației - deci nu mai există un pericol real de infectare.

spitalCât despre celelalte două paciente internate sâmbătă, urmează să fie supuse unor teste. În cursul săptămânii viitoare vom afla dacă au fost infectate sau nu. Până acum nu au avut simptome.

