Încă un stat european a confirmat un caz de lepră. Guvernul pregătește reguli mai stricte

Stiri externe
15-12-2025 | 10:56
Lepra
Shutterstock

HZJZ a confirmat duminică un caz de lepră înregistrat recent în Croaţia, menţionând că persoana afectată a primit imediat tratament cu antibiotice şi că în prezent nu există niciun risc pentru sănătatea publică, transmite Hina, preluat de Agerpres.

autor
Sabrina Saghin

„Un caz de lepră importată a fost înregistrat recent în Croaţia. Persoana afectată a primit imediat tratamentul antibiotic prescris, iar toate contactele apropiate au fost identificate cu promptitudine şi incluse într-un program de monitorizare. Nu există nicio ameninţare la adresa sănătăţii publice sau niciun risc de transmitere a bolii prin contact social normal sau către restul populaţiei. Sistemul sanitar implementează toate măsurile necesare în conformitate cu expertiza epidemiologică şi liniile directoare profesionale internaţionale", a declarat HZJZ, în urma confirmării cazului la un muncitor străin din Nepal.

Pacientul, care a prezentat simptome de lepră, a contactat serviciul epidemiologic din Split în urmă cu aproximativ zece zile, iar boala a fost diagnosticată la timp.

Pacientul este un muncitor străin din Nepal

Ministerul Sănătăţii a confirmat că pacientul este un muncitor străin din Nepal care locuieşte de doi ani în Croaţia, împreună cu familia.

Lepra, cunoscută şi sub numele de boala Hansen, este o afecţiune infecţioasă cronică rară cauzată de bacteria Mycobacterium leprae. În prezent este complet vindecabilă cu ajutorul unui tratament antibiotic eficient.

Citește și
spital boli infectioase cluj
Una dintre femeile cu lepră de la Cluj-Napoca ar fi adus boala dintr-o țară frecventată de mulți turiști. Unde s-a îmbolnăvit

„Este important de subliniat faptul că lepra nu este uşor transmisibilă. Transmiterea necesită un contact prelungit şi apropiat cu o persoană infectată netratată, timp de mai multe luni. Contactele sociale ocazionale sau scurte - la locul de muncă, în transportul public, în magazine sau în unităţile sanitare - nu prezintă un risc de transmitere", a precizat HZJZ.

Institutul a subliniat, de asemenea, că sistemul sanitar al Croaţiei este pe deplin pregătit pentru orice situaţie epidemiologică. Prin diagnosticarea rapidă şi implementarea măsurilor epidemiologice şi de tratament, orice boală poate fi ţinută sub control, a declarat HZJZ.

În Croaţia, ca şi în alte ţări europene, nu au mai fost înregistrate de zeci de ani cazuri indigene de lepră. Ocazional, pot apărea cazuri izolate importate, ceea ce este de aşteptat într-o lume cu călătorii internaţionale frecvente şi mobilitate globală, a notat HZJZ.

Ministrul Sănătăţii, Irena Hrstic, a respins duminică sugestiile potrivit cărora autorităţile ar fi încercat să ascundă cazul de lepră detectat în apropiere de Split, afirmând că infecţia izolată nu justifica o notificare publică, potrivit Hina.

Autorităţile pregătesc reguli mai stricte pentru lucrătorii străini

Hrstic a declarat pentru postul de televiziune RTL că nu există niciun pericol pentru sănătatea publică, deoarece pacientul, un lucrător străin, şi persoanele cu care acesta a intrat în contact direct au fost identificate şi evaluate imediat, în conformitate cu practicile epidemiologice. Ea a adăugat că autorităţile au încercat să evite alarmarea inutilă.

Ministrul a spus că nu există indicii de încălcare a legii, menţionând că toate bolile infecţioase sunt supuse raportării obligatorii şi sunt incluse în mod obişnuit în buletinele epidemiologice săptămânale ale institutului. Detaliile cazului vor apărea în următorul raport, a adăugat ea.

Hrstic a precizat că guvernul pregăteşte reguli mai stricte de screening medical pentru lucrătorii străini, în contextul creşterii migraţiei forţei de muncă. Un proiect de regulament, aflat în prezent în consultare publică, ar impune controale medicale mai amănunţite pentru persoanele care sosesc din ţări cu profiluri epidemiologice diferite, inclusiv istoricul medical şi registrul de vaccinări, cu examinări medicale în Croaţia pentru cei care lucrează deja în această ţară. 

Sursa: Agerpres

Etichete: Croatia, lepra,

Dată publicare: 15-12-2025 10:56

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
Citește și...
Cât timp vor sta pe tratament femeile cu lepră din Cluj. Riscul de infectare este redus
Stiri Sanatate
Cât timp vor sta pe tratament femeile cu lepră din Cluj. Riscul de infectare este redus

Cele două surori din Indonezia bolnave de lepră, care au lucrat la un centru SPA din Cluj,  au început tratamentul și sunt în stare stabilă. Asta după ce sâmbătă două colege de-ale lor au fost internate pentru a fi ținute sub supraveghere.

Una dintre femeile cu lepră de la Cluj-Napoca ar fi adus boala dintr-o țară frecventată de mulți turiști. Unde s-a îmbolnăvit
Stiri actuale
Una dintre femeile cu lepră de la Cluj-Napoca ar fi adus boala dintr-o țară frecventată de mulți turiști. Unde s-a îmbolnăvit

Continuă ancheta la Cluj, după ce autoritățile au confirmat două cazuri de lepră. Încă două femei venite tot din Asia au ajuns, sâmbătă, la Spitalul de Boli Infecțioase.

Alte două femei au ajuns la spital cu suspiciune de infecție cu lepră, în Cluj. Autoritățile îndeamnă la calm
Stiri actuale
Alte două femei au ajuns la spital cu suspiciune de infecție cu lepră, în Cluj. Autoritățile îndeamnă la calm

Continuă ancheta la Cluj după ce autoritățile au confirmat două cazuri de lepră. Sâmbătă, încă două femei venite tot din Asia au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase. Medicii au decis că le vor ține sub supraveghere.

Recomandări
Nicușor Dan, un nou mesaj după extinderea protestelor privind sistemul de justiție: „Statul de drept nu este negociabil”
Stiri Politice
Nicușor Dan, un nou mesaj după extinderea protestelor privind sistemul de justiție: „Statul de drept nu este negociabil”

În contextul protestelor declanșate de dezvăluirile privind sistemul de justiție, președintele Nicușor Dan afirmă că va duce la nivel european îngrijorările societății românești și promite că în limitele Constituției va acționa pentru apărarea justiției.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului
Stiri Politice
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” a fost citită, lunea trecută şi urmează să fie dezbătută şi votată astăzi, de la ora 14.00.

Cum ar putea arăta piața imobiliară în 2026. Prețurile dau semne de stagnare, deja, în unele orașe
iBani
Cum ar putea arăta piața imobiliară în 2026. Prețurile dau semne de stagnare, deja, în unele orașe

2025 a fost unul dificil pentru piața imobiliară, cu creșteri mari de prețuri, dar și majorări de taxe și incertitudini. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 15 Decembrie 2025

03:33:38

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28