Una dintre femeile cu lepră de la Cluj-Napoca ar fi adus boala dintr-o țară frecventată de mulți turiști. Unde s-a îmbolnăvit

Continuă ancheta la Cluj, după ce autoritățile au confirmat două cazuri de lepră. Încă două femei venite tot din Asia au ajuns, sâmbătă, la Spitalul de Boli Infecțioase.

Medicii au decis că le vor ține sub supraveghere.

Între timp, Ministrul Sănătății a făcut din nou un apel la calm și spune că situația este monitorizată constant.

Ambele femei internate sunt colege cu cele două surori, iar una dintre ele chiar a locuit în același apartament cu ele. Din acest motiv medicii spun că, deși deocamdată nu prezintă leziuni sau simptome vor fi ținute sub supraveghere.

Irina Filipescu, purtător de cuvânt Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj: „Ele au fost consultate ca în cursul zilei de luni să se poată face investigații mai amănunțite, ca să vedem dacă se pune problema de ceva sau nu. Aceste teste se vor face la noi, la boli infecțioase, dar ele sunt fără simptome”.

Ministrul Sănătății a transmis că situația epidemiologică este monitorizată constant și că nu există nici un pericol pentru populație.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Monitorizăm în continuare situația epidemiologică de acolo, însă o să fac din nou apel la calm și să spun oamenilor, că nu există un pericol de răspândire rapidă, această bacterie se transmite foarte greu este nevoie de un contact fizic de lungă durată”.

Reamintim că cel puțin una dintre surori ar fi adus boala după ce a fost în concediu, acasă. Mama celor două angajate a fost depistată cu această boală în Bali, la sfârșitul lunii octombrie și este și ea în spital.

Corspondent PRO TV: „Între timp, cele două surori de 21 și 25 de ani confirmate cu lepră au fost deja internate și au început tratamentul. Ele vor fi monitorizate pentru ca medicii să vadă cum vor reacționa la medicație, iar ulterior își vor putea continua tratamentul acasă. În plus, după primele 72 de ore contagiozitatea scade semnificativ”.

Pe de altă parte, reprezentanții salonului de masaj unde erau angajate cele patru au transmis că au fost luate toate măsurile de dezinfecție, iar când vor primi aviz să deschidă, echipa de terapeuți va fi înlocuită.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













