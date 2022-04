Marginile pădurilor și locurile de picnic au fost pline, ca în vremurile bune. După ce sâmbătă au alergat după ultimele cumpărături, domnii au dat duminică testul grătarului, pe care au sfârâit în voie cotlete de miel, pulpe de pui și micii, ca să fie meniul complet.

Duminică, pădurea de la Cernica, de lângă Capitală, a fost plină ochi.

Român: „Am ieșit și noi, am scăpat la iarbă verde cum s-ar zice. Dimineață când am venit aici erau doar 2 persoane. În 5 minute s-a ocupat aici tot. Nu mai ai loc să arunci aici un ac. La 8 eram aici la poartă. Am sunat toată săptămâna să facem rezervare și au zis că nu se poate. Și am zis să venim să fim primii aici.”

Nu au fost chiar primii. Un domn și-a pus alarma să sune și mai devreme.

Român: „Am venit de la 6 dimineața, am așteptat să deschidă și am petrecut frumos de Paște. Ca să prind masă. Da, mi-era frică că nu găsesc masă. Familia mare, și am zis să aibă unde să stea.”

Pe alocuri, oamenii abia se mai vedeau prin fumul de la grătare. Câte familii, atâtea rețete de fripturi.

Român: „Deci avem așa. Mititei făcuți într-un stil extraordinar, aripioare tăvălite, alea, alea. Drobul? Practic s-a mâncat. S-a mâncat, așa să dați la televizor.”

Român: „Ia veniți, veniți să vedeți. Avem de toate. Uite. Carne pe grătar, de toate. Ba da, avem aici bucătarul șef. Restul familiei uitați. Stăm la plajă, ne relaxăm, profităm de zielle astea libere.”

Român: „O pastramă de oaie, de berbecuț, nu știu de ce e, pulpițe, mici și toate cele. Și tricoul, da. Mă bucur că ați observat. Citiți dumneavoastră. Nu am translate-ul la mine. A, păi vedeți.”

Român: „El e grataragiul șef. Noi stăm și mâncăm, atât.”

Român: „Pregătim un grătărel mic. Ajunge. Mâine altul. Suntem vreo 13.”

Și nici nu e de mirare că locurile de picnic au fost atât de pline, mai ales că după multe zile reci a venit în sfârșit căldura. În București au fost mai bine de 25 de grade celsius duminică.

Român: „Suntem la iarbă verde cu familia. Bine, soția mea doarme, aia e. Nu contează. Copiii, ginerii și bine ați venit pe la noi. Hristos a înviat!”

Român: „Veselie pe câmpie.”

Român: „După ce mâncăm, ne jucăm cu mingea. Am găsit o minge, nu știu a cui e și ne-am gândit să ne jucăm cu ea.”

Și în județul Cluj, la intrare în Cheile Turzii, mirosul de grătar s-a simțit de la depărtare.

Român: „La maxim, la maxim! Așa trebuie să petrecem de Sfintele Sărbători.”

Mulți dintre cei care au venit aici și-au luat inima în dinți și au încercat tiroliana. Chiar și bunicii au alunecat pe sfoară, cot la cot cu nepoții.

Român: „Da! Este prima dată când vin, acum cu nepoțelul și am curajul să mă urc și eu. M-am hotărât pe loc, am făcut-o pentru el.”

Iar cei care nu au avut timp de prea multă organizare, s-au oprit la teresale din zonă, care vor fi deschise până noaptea târziu.