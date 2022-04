După ce au participat la slujbă, familiile cu inimă mare care i-au primit în casele lor i-au invitat la masa de Paște. De dimineață au gătit împreună, au întins mese mari și au ciocnit ouă roșii, împreună cu copiii.

O parte din slujba de Înviere, oficiată într-o biserică din Iași, a fost cântată în slavonă, pentru ucrainenii care au venit să ia lumină.

Enoriaș: „Acum am primit vestea că rudele mele au fost capturate în timp ce încercau să iasă din țară. Acum mă rog pentru ei. Fiul și fiica mea sunt în biserică. Au început să plângă când au aflat.”

Enoriaș: „M-am rugat pentru orașul meu, Herson, care este sub ocupație. Să nu fie cu supărare. Slujba nu e ca acasă. Eu mi-aș dori atât de mult să fiu acasă.”

Câțiva ucraineni petrec Paștele într-un centru de refugiați din București. Sunt 17 copii, îngrijiți de patru mame. S-au trezit cu toții devreme și au umplut masa cu bucate care le amintesc de acasă.

Refugiată din Ucraina: „Am pregătit salată rusească, ardei umpluți, pârjoale.”

Marina are 16 ani. Și-a luat inima în dinți și a venit singură în România. Părinților ei le-a fost teama să plece.

Marina: „Mama și surorile mele au rămas în Ucraina. Am vorbit astăzi, le-am urat un Paște Fericit, dar era mult mai fericit dacă mama era lângă mine, să putem să ne îmbrățișăm și să stăm toți, împreună, la masă.”

Francisca Vaida, coordonatorul centrului de refugiați: „Ei pun masa de Paște foarte devreme, ceea ce pe noi ne-a luat prin surprindere. Am avut câțiva oameni de bine care ne-au ajutat și toată lumea a avut hăinuțe noi. Apoi, ne-am apucat și am gătit cu ei, am făcut ouă, am fost aseară la biserică.”

Doi soți, împreună cu fiica lor, și-au găsit adăpost în Brașov, unde i-a găzduit o familie. Au făcut schimb de rețete și au ieșit o mulțime de specialități.

Natalia: „Fiecare femeie din Ucraina are propria rețetă pentru pască și asta arată că este o rețetă unică, dar fiecare încearcă să adauge un ingredient special.”

Masa de sărbătoare a fost un bun prilej ca românii și ucrainenii să se cunoască mai bine și să se apropie mai mult. Dorința lor cea mai mare rămâne, însă, una singură.

Refugiată din Ucraina: „Sperăm ca Paștele următor să fim la noi acasă, iar voi, românii ospitalieri, să fiți cu noi.”