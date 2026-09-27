18 persoane, printre care și un adolescent de 16 ani, au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară. Inspectorii sanitar-veterinari au deschis o anchetă și au suspendat activitatea restaurantului.

80 de persoane petreceau la nunta organizată la Palatul Bruckenthal din Avrig. Oamenilor a început să li se facă rău la câteva ore de la începutul evenimentului. Speriați, au sunat la 112.

Bărbat: „S-a dat aperitivul, după, un pește și acum ciorba”.

„Femeie: Copiii, după ei mergem acum la spital.

Reporter: Dar ce simptome au?

Femeie: Vărsături”.

Plt. Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu: „A fost activat Planul Rosu de intervenție, au fost mobilizate trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, şase ambulanţe SAJ şi o autospecială de transport personal şi victime multiple”.

Restaurantul închis și amendat cu 30.000 lei

30 de nuntași au primit îngrijiri la fața locului. Dintre aceștia, 17 au fost transportati la spitalul judetean, potrivit reprezentanților unității medicale. Iar un adolescent a ajuns la Pediatrie. Toți aveau simptome care indicau o toxiinfecție alimentară.

Inspectorii sanitar-veternari din Sibiu au deschis o anchetă și au anunțat că au confiscat aproape 16 kilograme de alimente. Restaurantul are acum activitatea suspendată și a fost amendat cu 30.000 de lei.

Mihaela Klingeis, administratorul restaurantului: „Considerăm că aplicăm și ne străduim ca normele să fie îndeplinite în totalitate. Incidentul a fost demarat în momentul servirii felului de antreu, pește, se ia în calcul aperitivul, proveniența articolelor. Sancțiunea a fost aplicată pentru anumite produse care nu erau pentru aceste eveniment”.

Niciuna dintre persoanele care au ajuns la spital nu a rămas internată.