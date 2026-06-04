Adolescenții erau cazați la o pensiune din Plăieșii de Sus, când au început să se simtă rău. Aveau simptomele unei toxiinfecții alimentare - dureri de burtă, greață și vărsături.

Echipajele de urgență le-au acordat primul ajutor și i-au transportat la Spitalul din Miercurea-Ciuc.

Direcția de Sănătate Publică a făcut verificări la pensiune și a închis bucătăria. Unitatea de alimentație nu avea autorizație de funcționare, iar personalul nu cunoștea regulile de igienă specifice, spun reprezentanții DSP.

Inspectorii au ridicat mai multe probe, pentru a stabili ce aliment a cauzat îmbolnăvirea.

Copiii au primit îngrijiri medicale și au putut pleca înapoi la locul de cazare. Ei primesc acum hrană preparată în alte restaurante.