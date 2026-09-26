Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, la fața locului intervin trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, șase ambulanțe SAJ și o autospecială de transport personal și victime multiple, scrie news.ro.

ISU Sibiu informează, sâmbătă seară, că la nivelul județului Sibiu a fost activat Planul Roșu de Intervenție, după ce, la o sală de evenimente din orașul Avrig, mai multe persoane au solicitat asistență medicală, acuzând simptome specifice unei toxiinfecții alimentare.

La fața locului au fost mobilizate trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, șase ambulanțe SAJ și o autospecială de transport personal și victime multiple.

În acest moment, 11 persoane acuză simptome și sunt evaluate medical.

Potrivit sursei citate, misiunea este în desfășurare.