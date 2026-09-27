20 de persoane, printre care și un adolescent de 16 ani, au ajuns la spital cu simptomele unei toxi-infecții alimentare.

Inspectorii sanitar-veterinari au deschis o anchetă și au suspendat activitatea restaurantului.

Alarma s-a dat la restaurantul din cadrul Palatului Brukenthal din Avrig, județul Sibiu, unde 80 de persoane petreceau la o nuntă.

La un moment dat, unii dintre participanți ar fi început să se simtă rău. Speriați, oamenii au sunat la 112.

Un minor, printre cei care au ajuns la spital

Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu: „A fost activat Planul Roșu de intervenție au fost mobilizate trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, şase ambulanţe SAJ şi o autospecială de transport personal şi victime multiple”

30 de persoane au primit îngrijiri la fața locului. Dintre ele, 20 - printre care și un adolescent de 16 ani - au ajuns la spital cu simptomele unei toxi-infecții alimentare.

Inspectorii sanitar-veterinari din Sibiu au deschis o anchetă și au anunțat că au confiscat 16 kilograme de alimente, care vor fi distruse. Restaurantul are acum activitatea suspendată și a fost amendat cu 30 de mii de lei.