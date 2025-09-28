Rambutan – fructul ciudat cu gust dulce și beneficii surprinzătoare. Cum se mănâncă

28-09-2025 | 17:39
Rambutan
Rambutanul este un fruct exotic cu aspect neobișnuit și gust dulce, apreciat pentru proprietățile sale nutritive și beneficiile pentru sănătate. Consumat corect, aduce energie, vitamine și antioxidanți într-un mod delicios.

Anca Lupescu

Nephelium lappaceum, cunoscut în mod obișnuit sub numele de „rambutan”, este un arbore care produce fructe mici, cu coajă roșiatică, groasă și cărnoasă, acoperită cu spini flexibili sau peri numiți „spinterni”.

Pe lângă faptul că este o sursă bogată de vitamina C, rambutanul furnizează fibre, compuși vegetali protectori și mai multe vitamine și minerale. Iată cum se consumă acest fruct.

Ce este rambutanul și cum arată

Rambutanul este un fruct mic, oval sau rotund, cu un diametru mediu de 3 până la 5 centimetri, care crește în ciorchini rari, atârnați, de câte 10 până la 20 de fructe. Există numeroase soiuri de rambutan cu aspecte variate, culoarea acestora mergând de la roșu, portocaliu și galben până la combinații ale acestor nuanțe.

Fructele sunt acoperite de o coajă semi-groasă, fermă și cărnoasă, cu proeminențe moi, asemănătoare cu spinii, numite „spinterni”. Sub coajă, pulpa variază de la albă și translucidă la roz pal, fiind suculentă și ușor elastică, învelind un sâmbure central, oblong, maro deschis, acoperit cu straturi subțiri, ca de hârtie. Rambutanii sunt aromatici și au un gust dulce, fructat, cu o aciditate ușoară și note subtile de căpșuni și struguri.

Rambutan

Beneficiile consumului de rambutan

O sursă bogată de antioxidanți, precum vitamina C

Rambutanul este bogat în vitamina C, o vitamină solubilă în apă care joacă un rol important în susținerea sistemului imunitar și a sănătății pielii și acționează ca un antioxidant puternic.

Antioxidanții combat dezvoltarea bolilor prin neutralizarea radicalilor liberi, molecule reactive care pot provoca afecțiuni. Vitamina C are și proprietăți antiinflamatoare.

O porție de 100 de grame de pulpă de rambutan oferă între 21,5 și 69,1 mg de vitamina C, adică 24-77% din doza zilnică recomandată.

Un aport adecvat de vitamina C poate proteja împotriva bolilor cardiovasculare prin reducerea tensiunii arteriale, prevenirea aterosclerozei (acumularea plăcii în artere) și reducerea riscului de anumite tipuri de cancer.

Sprijină sănătatea digestivă

O porție de 100 de grame de pulpă de rambutan conține între 0,61 și 6,5 g de fibre, adică 3-23% din necesarul zilnic de fibre. Rambutanul conține atât fibre solubile, cât și insolubile, ambele benefice pentru digestie.

Fibrele solubile sunt fermentate de bacteriile din intestinul gros, care produc acizi grași cu lanț scurt (SCFA). Acești acizi acționează ca sursă de energie pentru celulele care căptușesc intestinul și ajută la reglarea inflamației în tractul digestiv. Fibrele solubile contribuie și la tranzitul intestinal normal.

Fibrele insolubile adaugă volum scaunului, susținând regularitatea tranzitului intestinal. Ele contribuie, de asemenea, la instalarea senzației de sațietate prin încetinirea digestiei, ceea ce poate ajuta la reglarea glicemiei și la menținerea unei greutăți sănătoase, conform health.com.

Consumul de fibre poate reduce riscul de cancer de colon, boli de inimă și diabet de tip 2.

Valori nutritive ale rambutanului

Compoziția nutrițională a rambutanului proaspăt și a celui conservat diferă, iar conținutul de vitamina C variază în funcție de locul în care este cultivat fructul. Totuși, atât rambutanul proaspăt, cât și cel conservat sunt nutritivi.

O porție de 150 de grame de rambutan la conservă în sirop, scurs, conține:

• Calorii: 123

• Proteine: <1 g

Carbohidrați: 31,4 g

• Fibre: 1,35 g

• Grăsimi: <1 g

• Cupru: 0,099 mg (11% din doza zilnică recomandată)

• Mangan: 0,515 mg (22% din doza zilnică recomandată)

• Niacină: 2,02 mg (13% din doza zilnică recomandată)

• Vitamina C: 7,35 mg (8% din doza zilnică recomandată)

Contraindicații și atenționări

Pulpa fructului de rambutan este considerată sigură pentru consum pentru majoritatea persoanelor. Deși rar, au fost raportate cazuri de alergii la rambutan.

Unele produse din rambutan pot conține cantități mari de zahăr adăugat. De exemplu, rambutanul conservat în sirop concentrat poate conține mai multe lingurițe de zahăr adăugat per porție.

Fructul are o coajă spinoasă, groasă, care trebuie îndepărtată înainte de a consuma pulpa.

Cum se curăță și cum se mănâncă rambutanul

Rambutanul poate fi consumat crud sau gătit și este adesea folosit în salate de fructe, deserturi sau preparate sărate precum curry-urile. Sucul poate fi adăugat în cocktailuri și smoothie-uri.

Cum să mănânci un rambutan proaspăt:

• Alege un fruct copt, cu coajă roșiatică. Coaja verde indică un fruct necopt, iar cea închisă sau cu pete – un fruct prea copt.

• Ține fructul ferm, taie coaja cu un cuțit ascuțit și taie în jurul mijlocului, având grijă să nu secționezi pulpa.

• Îndepărtează coaja și scoate fructul.

• Poți îndepărta sâmburele sau consuma fructul și elimina sâmburele ulterior.

Rambutan

