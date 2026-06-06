Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, la Constanţa, de ce statul român nu are un acord până acum cu Ucraina, ca să poată să riposteze în momentul când o dronă rusească sau ucraineană deviată sau de orice fel ajunge pe teritoriu în zona noastră teritorială şi să putem să o doborâm.

”Conform dreptului internaţional, şi nu are niciun fel de legătură cu relaţia noastră bilaterală cu Ucraina şi cu acordurile pe care le-am semnat în urmă cu două luni sau când a fost, conform dreptului internaţional, dacă două ţări sunt în război şi a treia ţară trage înspre teritoriul de război, ea devine cobeligerantă. Ăsta e motivul pentru care noi nu tragem înspre Ucraina. Ăsta e unul din motive”, a explicat şeful statului.

Doborârea unei drone poate produce pagube mai mari decât prăbușirea acesteia

Nicuşor Dan a mai afirmat că celălalt motiv, dacă vorbim de drone aeriene, este că noi tragem după drone sau suntem în situaţia de a trage după drone cu un anumit tip de rachete care, dacă nu sunt bine cadrate, pot să facă mai multe victime decât drona, în momentul în care ea cade.

”De asta există nişte condiţii şi din nou există nişte protocoale pentru militarul care este în avionul care urmăreşte drona, numai în anumite condiţii poate să declanşeze racheta care trage după drone”, a adăugat Nicuşor Dan.