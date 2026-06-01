România va primi întăriri din partea aliaților NATO după incidentul produs săptămâna trecută în județul Galați, unde o dronă kamikaze de fabricație rusească a explodat pe teritoriul țării. Spania va trimite două elicoptere HN90 în România, iar Italia va suplimenta contingentul militar deja prezent cu încă 100 de soldați, explică surse din Administrația Prezidențială pentru Știrile ProTV.

Anunțurile vin după ce președintele Nicușor Dan a declarat public, duminică, că drona prăbușită la Galați este „fără dubiu” de proveniență rusească. Șeful statului a publicat imagini cu fragmentele aparatului și cu inscripțiile identificate pe componentele recuperate.

„Drona prăbușită joi noapte la Galați este Geran-2, de proveniență rusească. Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice”, a transmis Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripția în caractere chirilice „ГЕРАН-2”, iar componentele electronice, sistemele de navigație, modulele de comandă, motorul și elementele constructive sunt similare până la identitate cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României și atribuite Federației Ruse.

Ministerul Apărării Naționale a confirmat ulterior că este vorba despre o dronă kamikaze cu încărcătură explozivă de tip High-Explosive, de aproximativ 30 de kilograme, care a detonat la impact. Potrivit MApN, probele recuperate sunt identice cu cele descoperite anterior la Ceatalchioi, Grindu, Luncavița și în alte zone aflate în apropierea graniței cu Ucraina.

„România nu va ignora și nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viața cetățenilor săi”, a avertizat președintele.

Raportul tehnic realizat de autoritățile române urmează să fie transmis structurilor specializate ale NATO și Uniunii Europene.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a mulțumit duminică seară lui Nicușor Dan pentru poziția publică adoptată. „Faptele sunt cel mai bun leac împotriva minciunilor lui Putin”, a transmis liderul ucrainean.

România încearcă să obțină o prezență militară americană mai puternică

În paralel, Administrația Prezidențială încearcă să consolideze relația strategică dintre România și Statele Unite, inclusiv prin creșterea capabilităților militare americane dislocate pe teritoriul românesc, explică sursle Știrilor ProTV.

Mai exact, Administrația prezidențială ar vrea să trecem de la „strong presence” din partea americanilor la „smart presence”. În plus, pentru România, în momentul actual, nu contează doar numărul de soldați pe care aliații ar putea să-l trimită, ci capabilitățile pe care le putem primi.

România a semnat un contract de consultanță strategică cu firma americană Eversheds Sutherland, acord înregistrat pe 28 mai la Departamentul de Justiție al SUA.

Printre obiectivele asumate, explică sursele din Administrația Prezidențială, se află și consolidarea prezenței militare americane în România.

„Discuția este în curs. Dar legat de americani, vrem să trecem de la «strong presence» la «smart presence». Dincolo de numărul de soldați, ne interesează capabilitățile pe care le putem primi de la aliați”, au declarat surse apropiate discuțiilor.

Conform documentului depus la Departamentul american al Justiției, firma Eversheds Sutherland va „consilia și reprezenta Administrația Prezidențială a României în eforturile sale de a institui, consolida și întări securitatea națională a României și parteneriatul strategic dintre Statele Unite și România”.

Activitățile prevăzute în contract includ consultanță strategică, planificare tactică, asistență în relațiile guvernamentale și contacte cu administrația SUA, Congresul american, think tank-uri și alte instituții relevante.

Temele vizate includ securitatea și apărarea, investițiile străine, securitatea energetică, cooperarea economică și diplomatică, precum și întărirea relațiilor bilaterale dintre România și Statele Unite.