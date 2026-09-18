Pe 12 septembrie, cântărețul chinez de muzică folk Zhao Lei a susținut un concert pe Stadionul Național din Beijing, cunoscut drept „Cuibul de Pasăre”. În timp ce zeci de mii de fani cântau alături de artist, un bărbat aflat în partea din față a publicului s-a ridicat pentru a-și cere partenera în căsătorie, potrivit South China Morning Post.

În imaginile distribuite online, femeia apare îmbrăcată într-o rochie albă de mireasă și purtând un voal. Copleșită de emoție, aceasta s-a ridicat, și-a ridicat brațele și a făcut semne către scenă.

Momentul romantic a provocat însă nemulțumirea spectatorilor aflați în spatele cuplului, care s-au plâns că nu mai puteau vedea scena. Într-un videoclip devenit viral se aud mai mulți participanți strigând: „Stați jos!”.

Înainte de cererea în căsătorie, cei doi împărțiseră și bomboane de nuntă, pe care le aruncau către spectatorii din apropiere, determinând personalul de securitate să intervină. Unii dintre cei prezenți au fost auziți spunând: „Ajunge, nu le mai aruncați!”.

Persoana care a filmat imaginile, identificată doar cu numele Xie, a declarat că cei doi au rămas în picioare mai mult de cinci minute, iar cei aflați în spatele lor „nu au mai putut vedea deloc scena”.

Incidentul a strâns peste 110 milioane de vizualizări

După ce imaginile au devenit virale, discuțiile despre incident au adunat peste 110 milioane de vizualizări pe platformele de socializare din China continentală.

Mulți utilizatori au criticat comportamentul cuplului, argumentând că spectatorii au plătit pentru a-și vedea artistul preferat, nu pentru a asista la un moment personal al unor necunoscuți.

„Publicul a fost deja politicos doar strigând «stați jos». Dacă eram eu, aș fi strigat «divorțați»”, a comentat un utilizator.

Un altul a scris: „O cerere în căsătorie la un concert este stânjenitoare, pentru că nimănui nu îi pasă cu adevărat de fericirea voastră”.

Au existat însă și persoane care au cerut mai multă înțelegere din partea publicului.

Un comentariu distribuit pe scară largă spunea: „O cerere în căsătorie merită felicitări atât timp cât nu îi deranjează pe ceilalți. Cuplul putea să își schimbe discret inelele sau să aștepte până la finalul concertului”.

După incident, cei doi au cerut ca videoclipul viral să fie șters și au precizat că au contactat poliția, potrivit Jin Evening News.

Cererile în căsătorie făcute la concerte sunt populare de mult timp în China și erau considerate cândva gesturi extrem de romantice.

Incidentul de la concertul lui Zhao Lei a pus însă sub semnul întrebării această percepție, unii fani susținând că romantismul nu ar trebui să încalce drepturile celorlalți spectatori.

Locurile „norocoase” la concerte ajung să fie revândute la prețuri uriașe

În septembrie, la concertul cântărețului Li Ronghao din Chengdu, în sud-vestul Chinei, mai multe cupluri și-au făcut cereri în căsătorie. Artistul a spus că se simte onorat să fie martor la aceste momente fericite și a glumit că a devenit un „maestru de ceremonii”.

Tendința a dus și la apariția unei piețe de revânzare pentru locurile de concert cu numere considerate simbolice. Locurile ale căror numere sunt asociate unor expresii precum „te iubesc” sau „pentru totdeauna” sunt văzute drept ideale pentru cereri în căsătorie.

Potrivit relatărilor, la un concert al lui Jay Chou din Hong Kong, două locuri alăturate, cu numerele 13 și 14, au fost revândute de speculanți pentru 12.013 yuani, aproximativ 1.800 de dolari, deși un singur bilet costa inițial 1.380 de dolari Hong Kong, aproximativ 180 de dolari americani.

Numerele 13 și 14, atunci când sunt combinate, sună asemănător în mandarină cu expresia „o viață, o existență”, cu sensul de „pentru toată viața”.

Un speculant a oferit chiar sfaturi despre cum pot spectatorii să atragă atenția camerelor și a artiștilor, susținând că, cu cât gestul este mai spectaculos, cu atât cresc șansele de a apărea pe ecranele din sală.

În China, însă, revânzarea ilegală a biletelor este interzisă, iar cazurile grave pot atrage sancțiuni penale.