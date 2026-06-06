Iranul afirmă că a atacat „baze inamice din regiune” după loviturile americane asupra unor obiective de coastă, în contextul în care Kuweitul a anunţat interceptarea unor atacuri cu rachete şi drone, iar în Bahrain au fost activate sirenele de alertă.

Iranul a lansat mai multe drone către Strâmtoarea Ormuz, potrivit unui oficial american.

Forţele SUA au doborât cel puţin patru dintre acestea, a precizat oficialul.

Oficialii americani suspectează că dronele de atac, cu sens unic de deplasare, aveau ca ţinte nave comerciale care tranzitează apele din regiune sau forţe americane care operează în apropiere.

Iranul a tras, de asemenea, mai multe focuri de armă de avertisment în apropierea Strâmtorii Ormuz, a relatat sâmbătă agenţia semioficială iraniană Mehr.

Potrivit agenţiei, focurile de avertisment „ar fi putut avea legătură” cu repoziţionarea unor nave militare americane în zonă.

Informaţia apare pe fondul relatărilor unui oficial american potrivit cărora Iranul a lansat mai multe drone către strâmtoare.

Conform Mehr, ţinta focurilor trase de Iran se afla pe mare, dincolo de insula Larak, o mică insulă situată în largul oraşului-port strategic Bandar Abbas.

Agenţia a mai relatat că pe reţelele sociale au circulat afirmaţii nefondate potrivit cărora în Bandar Abbas ar fi avut loc atacuri.

SUA anunţă lovituri asupra unor obiective radar iraniene

Armata americană a lovit „situri radar de supraveghere de coastă” din Iran, după ce a doborât patru drone iraniene de atac cu sens unic de deplasare, potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM).

„Dronele de atac reprezentau o ameninţare imediată pentru traficul maritim regional. Ulterior, forţele americane au lovit situri radar de supraveghere de coastă iraniene din Goruk şi de pe insula Qeshm pentru a se apăra împotriva unor noi atacuri”, a transmis CENTCOM într-o postare pe platforma X.

Armata americană a precizat că va continua să răspundă „agresiunii nejustificate a Iranului, în legitimă apărare”.

Armata Kuweitului a anunţat că răspunde unor „ameninţări ostile cu rachete şi drone” în primele ore ale dimineţii de sâmbătă, după activarea mai multor sirene de raid aerian.

În paralel, în Bahrain au fost activate sistemele de avertizare, pe fondul escaladării tensiunilor din regiune şi al schimbului de acţiuni militare dintre Iran şi Statele Unite.

„Statul Major General al Forţelor Armate Kuweitiene confirmă că orice explozii care ar putea fi auzite sunt rezultatul interceptării unor ţinte ostile de către sistemele de apărare antiaeriană”, a transmis armata într-o postare pe platforma X, cu puţin înainte de ora 4:00 dimineaţa, ora locală, când a fost emisă prima alertă.

Datele furnizate de FlightRadar24 par să indice că mai multe zboruri cu destinaţia Kuweit au intrat în aşteptare (holding pattern) după activarea sirenelor.

La începutul acestei săptămâni, o persoană a fost ucisă, iar alte 63 au fost rănite în urma unor atacuri care au lovit Kuweitul şi au provocat pagube aeroportului internaţional al statului.

Sirene de alarmă activate în Bahrain

Locuitorilor din Bahrain li s-a cerut să se deplaseze de urgenţă într-un loc sigur după ce sirenele de alarmă au fost activate în primele ore ale dimineţii de sâmbătă.

„Sirena a fost activată... Cetăţenii şi rezidenţii sunt îndemnaţi să îşi păstreze calmul şi să se deplaseze către cel mai apropiat loc sigur”, a transmis Ministerul de Interne pe platforma X la ora 4:15 dimineaţa, ora locală.

Motivul exact al alertei nu a fost clarificat imediat de autorităţi.

La începutul săptămânii, miercuri, Bahrain a anunţat că sistemele sale de apărare antiaeriană au interceptat şi distrus trei rachete şi „un număr de drone”.

Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) din Iran a anunţat că a lovit „baze inamice din regiune” ca răspuns la ceea ce a descris drept „agresiunea” Statelor Unite asupra unor zone de coastă ale ţării, inclusiv Sirik şi insula Qeshm.

Bazele au fost atacate cu rachete lansate de Forţa Aerospaţială a IRGC, a transmis organizaţia sâmbătă pe canalul său de Telegram.

Cu doar câteva ore înainte, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) anunţase că a lovit „situri radar de supraveghere de coastă” din Iran, după ce a doborât patru drone iraniene de atac cu sens unic de deplasare, care, potrivit armatei americane, „reprezentau o ameninţare imediată pentru traficul maritim regional”.

SUA anunţă interceptarea rachetelor şi dronelor iraniene

Armata Kuweitului a anunţat sâmbătă că răspunde unor ameninţări cu drone şi rachete, în timp ce Bahrainul a activat sirenele de alarmă şi le-a cerut locuitorilor să se adăpostească.

Forţele americane au lovit pe 5 iunie poziţii iraniene de apărare de coastă din Goruk şi de pe insula Qeshm, potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM).

Statele Unite au interceptat un val de rachete balistice şi drone lansate de Iran către Strâmtoarea Ormuz şi regiunea Golfului, a anunţat CENTCOM.

„Iranul a lansat şapte rachete balistice către Kuweit şi Bahrain la câteva ore după ce Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a doborât patru drone iraniene de atac cu sens unic de deplasare, lansate către Strâmtoarea Ormuz”, a transmis CENTCOM într-un comunicat emis sâmbătă, ora locală.

Potrivit evaluărilor preliminare, şase dintre rachete au fost interceptate, iar cea de-a şaptea nu şi-a atins ţinta. Niciun militar american nu a fost rănit, se mai arată în comunicat.

„Afirmaţiile Iranului potrivit cărora ar fi avariat cartierul general al Flotei a 5-a a SUA din Bahrain sunt false”, a adăugat CENTCOM.

Anterior, Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) afirmase că a lovit „baze inamice din regiune”.

CENTCOM a precizat că dronele iraniene de atac „reprezentau o ameninţare imediată pentru traficul maritim regional”.

Forţele americane au lovit ulterior situri radar iraniene de supraveghere din Goruk şi de pe insula Qeshm „pentru a se apăra împotriva unor noi atacuri maritime”, se mai arată în comunicat.

Pe fondul escaladării tensiunilor din regiune, agenţia semioficială iraniană Mehr a relatat sâmbătă că Iranul a tras mai multe focuri de avertisment în apropierea Strâmtorii Ormuz.