Potrivit presei bulgare, autoritățile le-au recomandat pescarilor să nu iasă pe mare. A fost delimitată o zonă potențial periculoasă, iar navele din regiune au fost notificate.

În plus, cursele de feribot cu plecare din Varna au fost anulate temporar. Sisteme radar, elicoptere, ambarcațiuni și drone au fost mobilizate pentru monitorizarea apelor teritoriale din nordul litoralului bulgăresc.

Presa de la Sofia scrie, de asemenea, că forțele navale ale Bulgariei se coordonează în permanență cu aliații români și cu Comandamentul Maritim Aliat al NATO.