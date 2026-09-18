Duminică, Rareș Năstase merge pe urmele urșilor și încearcă să afle ce înseamnă un management responsabil și cât de bine înțelegem, de fapt, activitatea lor. Unii îi apără, alții i-ar vrea dispăriți – însă pericolul urșilor, rămâne, iar în loc să rezolvăm, împușcăm! Țara dintre oameni și urși – un reportaj semnat de Rareș Năstase, duminică, de la 18:00, la România, te iubesc!.

„Țara dintre oameni și urși are multă ipocrizie – vrem să îi protejăm, dar nu aplicăm măsuri eficiente pentru a nu-l aduce în conflict cu omul. Ursul carpatin dezvoltă un tipar foarte clar, e previzibil, am văzut asta în numeroase filmări. Dacă aceste animale găsesc hrană într-un loc și nu există măsuri clare, care să îi descurajeze, vor reveni. Un urs care nu mai evită omul nu înseamnă teoretic un urs agresiv. Dar e un risc mai mare de întâlniri, în comunitățile de la noi. De aceea contează managementul ursului, gestionarea situației acestui animal pe care ne-am asumat că îl protejăm. Dar e un fiasco. Plătim despăgubiri pentru pagube, cam la asta se reduce totul. E un domeniu în care apar tabere pro și contra, cu specialiști care nu se așează la aceeași masă cu responsabilii, pentru a conlucra. Toți avem de pierdut, și noi, și ursul”, spune Rareș Năstase.

Ce îi aduce pe urși tot mai aproape de sate și orașe? Și, mai important, unde se termină lumea lor și unde începe cea a oamenilor? Sunt întrebări la care vom primi răspuns duminica aceasta: „Avem un stat în care ursul a devenit, în același timp, simbol al naturii sălbatice, pericol, trofeu și problemă administrativă. Mai este un aspect – mult timp, la școală, am studiat că ursul trăiește la munte, în păduri seculare. Greșit. Un urs poate trăi lejer la câmpie, chiar în deșert. Teoretic îl putem vedea și în Deltă sau pe litoral. În toate județele prin care am trecut — Mureș, Harghita, Brașov, Prahova și Buzău — am întâlnit aceeași realitate. Urșii se adaptează. E foarte important să înțelegem de ce vine lângă om, ce îl aduce lângă satul și orașul românesc”, spune Rareș.

Duminică, de la 18:00, Rareș Năstase merge pe urmele urșilor, într-o nouă ediție România, te iubesc!. Emisiunea poate fi urmărită și online, pe VOYO.