"Siegfried Mureşan, premierul desemnat din partea PNL-USR, reprezintă un pericol pentru România, fiind un anti-american declarat şi convins. Înainte de realegerea lui Donald Trump ca preşedinte al SUA, Siegfried Mureşan declara la RFI, în iunie 2024, că 'Donald Trump este o ameninţare pentru modul nostru de viaţă' şi că realegerea lui ca preşedinte al SUA 'ar fi un pericol pentru UE'. Mai grav, Siegfried Mureşan a vorbit pe larg în respectivul interviu despre 'pericolul cel mai mare care decurge dintr-o eventuală preşedinţie a lui Donald Trump'. Mureşan l-a acuzat pe pagina sa de socializare pe Donald Trump Jr de 'atac la adresa statului de drept al unui aliat NATO', adică al României, şi a scris negru pe alb că 'Donald Trump Jr nu are nimic în comun cu statul de drept nici în SUA, nici oriunde altundeva în lume'', se arată într-un comunicat al grupului PACE, potrivit Agerpres.

Potrivit PACE - Întâi România, Siegfried Mureşan este "personajul pentru care alianţa anti-americană PNL-USR vrea să ceară votul Parlamentului, pentru a pune România în conflict cu Casa Albă şi cu actualul preşedinte al SUA".

"Dacă Siegfried Mureşan ar ajunge premierul României, relaţia ţării noastre cu SUA ar avea grav de suferit într-un context în care România are nevoie mai mult ca niciodată de sprijinul SUA pentru asigurarea securităţii şi stabilităţii în regiune. Grupul PACE - Întâi România cere partidelor responsabile să nu voteze pentru premierul desemnat Siegfried Mureşan şi le cere PNL şi USR să îl retragă imediat pe Mureşan şi să îl ascundă la Bruxelles ca să nu mai facă rău României. Chiar şi defilarea sa ca premier desemnat reprezintă un afront la adresa Statelor Unite ale Americii. Partidele care vor vota pentru premierul anti-american Siegfried Mureşan se vor face vinovate de trădare de ţară şi de afectarea gravă a intereselor României şi a parteneriatului strategic al României cu SUA", transmite grupul PACE - Întâi România.

Joi, Nicușor Dan l-a propus premier pe Siegfried Mureșan după o zi lungă de discuții cu liderii tuturor partidelor politice parlamentare, acesta fiind susținut de PNL, USR și UDMR. La scurt timp, europarlamentul PNL a confirmat pe pagina de Facebook că acceptă invitația președintelui.