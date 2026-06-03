Decizia a fost luată pentru a ajuta România și țările baltice să îşi protejeze teritoriul în faţa incursiunilor dronelor folosite în războiul ruso-ucrainean, relatează agenţia EFE.

"Se pregătesc şi au fost stabilite date pentru ca experţii noştri să meargă acolo şi să îşi împărtăşească experienţa, cum am făcut deja în Orientul Mijlociu", a spus Zelenski, referindu-se la militarii pe care Ucraina i-a trimis în Arabia Saudită şi în alte ţări din Golf pentru a le ajuta să doboare dronele iraniene.

O dronă rusească de tipul Geran-2, care intrase în spaţiul aerian ucrainean, s-a prăbuşit pe 29 mai pe un bloc din Galaţi, dar în ultimele săptămâni de asemenea drone lansate de Ucraina împotriva nordului Rusiei s-au prăbuşit în Finlanda şi în statele baltice. Guvernul de la Kiev a susţinut că Rusia ar fi redirecţionat intenţionat cu sistemele sale de război electronic unele dintre aceste drone ucrainene.

Ce pagube nu vor fi acoperite de stat după explozia provocată de drona de la Galați

Locatarii evacuați din blocul din Galați lovit de drona rusească s-au întors, sâmbătă, acasă. Autoritățile au stabilit că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată.

Doar familia din apartamentul care a luat foc după explozia dronei nu poate reveni. Locuința a fost distrusă și atât mama, cât și fiul ei, care au fost răniți, sunt internați în spital.

Parchetul General a preluat ancheta și a deschis un dosar penal pentru distrugere și tentativă de omor calificat.

Apartamentul peste care a căzut drona rusească are o gaură imensă în tavanul holului de la intrare. Pereții sunt negri de fum și în jur se văd doar resturi. Mama și fiul care locuiau acolo, aflați acum în spital, sunt singurii care nu se pot întoarce acasă. Rând pe rând, vecinii lor au venit să vadă în ce stare le sunt casele. 70 de persoane au fost evacuate după explozia dronei.

Locatar: „A fost groaznic, deasupra mea a fost nenorocirea. M-am speriat tare de tot, mi-a spart geamurile de la sufragerie, ușa a sărit din balamale.”