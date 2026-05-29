Daunele provocate de drone locuinţelor nu sunt acoperite de asigurarea obligatorie. „Trebuie clarificări legislative”. FOTO

Inclusiv asigurarea facultativă ar putea fi insuficientă, consideră unii specialişti din domeniul asigurărilor, care cer lămuriri legislative în acest sens.

„Asigurarea obligatorie acoperă doar trei tipuri de evenimente: inundaţii, alunecări de teren şi cutremur”, a explicat pentru News.ro Viorel Vasile, preşedintele Patronatului Român al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare (PRBAR) din România. „Un incident de tipul celui în care o dronă avariază o locuinţă nu este prevăzut”, susţine el.

Precizările vin pe fondul incidentului de vineri dimineaţă, când o dronă a căzut pe un bloc turn din Galaţi şi a avariat grav un apartament, rănind uşor doi locatari.

Soluția propusă: asigurările facultative

În opinia lui Viorel Vasile, problema ar avea deja o soluţie.

„Populaţia ar trebui să-şi facă asigurări facultative, acestea acoperă şi acest tip de risc. Nu este necesar să fie specificat acest tip de incident (avarierea de către drone, n.r.) atât timp cât noi nu suntem în război, ca ţară. Poliţa facultativă acoperă orice tip de risc”, este de părere preşedintele PRBAR.