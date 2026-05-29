Daunele provocate de drone locuinţelor nu sunt acoperite de asigurarea obligatorie. „Trebuie clarificări legislative”. FOTO

Avarierea unei locuinţe din România din cauza războiului din Ucraina nu este acoperită de asigurarea obligatorie, care prevede doar trei situaţii.

Mihaela Ivăncică

Inclusiv asigurarea facultativă ar putea fi insuficientă, consideră unii specialişti din domeniul asigurărilor, care cer lămuriri legislative în acest sens.

„Asigurarea obligatorie acoperă doar trei tipuri de evenimente: inundaţii, alunecări de teren şi cutremur”, a explicat pentru News.ro Viorel Vasile, preşedintele Patronatului Român al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare (PRBAR) din România. „Un incident de tipul celui în care o dronă avariază o locuinţă nu este prevăzut”, susţine el.

Precizările vin pe fondul incidentului de vineri dimineaţă, când o dronă a căzut pe un bloc turn din Galaţi şi a avariat grav un apartament, rănind uşor doi locatari.

Soluția propusă: asigurările facultative

În opinia lui Viorel Vasile, problema ar avea deja o soluţie.

Fost comandant NATO: Incidentul cu drona din Galați este unul major. Trebuia analizată din timp apărarea antidronă pe Dunăre

„Populaţia ar trebui să-şi facă asigurări facultative, acestea acoperă şi acest tip de risc. Nu este necesar să fie specificat acest tip de incident (avarierea de către drone, n.r.) atât timp cât noi nu suntem în război, ca ţară. Poliţa facultativă acoperă orice tip de risc”, este de părere preşedintele PRBAR.

Conform acestuia, efortul financiar nu ar fi unul semnificativ. La o valoare a imobilului de 100.000 de euro, poliţa facultativă ar costa aproximativ 20 de euro.

Opinia sa referitoare la această soluţie nu este împărtăşită de toţi membrii breslei.

„Este o întreagă discuţie, pentru că, în condiţiile de asigurare de la toate companiile de asigurare, este exclus războiul”, a transmis pentru News.ro Dorel Duţă, preşedintele Uniunii Naţionale a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din România (UNSICAR).

„Chiar dacă incidentul de care vorbim acum nu este un act propriu-zis de război, ci o consecinţă a conflictului de la graniţă, trebuie lămurit cum va fi tratată o astfel de situaţie, pentru că războiul nu este un risc acoperit. Ar trebui o clarificare legislativă pentru astfel de situaţii, cel puţin în zonele expuse războiului”, este de părere preşedintele UNSICAR.

Sursa: News.ro

Etichete: drone, locuinte, asigurare obligatorie,

Cum arată apartamentul din Galați peste care s-a prăbușit drona rusească. „Suntem încă sub şoc”. GALERIE FOTO

Un apartament din municipiul Galați a fost grav afectat după ce o dronă s-a prăbușit peste un bloc din zona Mazepa, în noaptea de 29 mai. În urma impactului, dispozitivul a explodat, iar deflagrația a fost urmată de un incendiu.
Fost comandant NATO: Incidentul cu drona din Galați este unul major. Trebuia analizată din timp apărarea antidronă pe Dunăre

Fostul comandant în structurile NATO, Virgil Bălăceanu, califică prăbușirea dronei rusești pe un bloc din Galați drept „un incident major”, avertizând că urmările puteau fi mult mai grave. 
O dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați, provocând o explozie și un incendiu. Două persoane au fost rănite

România este în alertă, după ce o dronă rusească de război a lovit, în miez de noapte, un bloc cu 10 etaje din Galați. După impact a urmat o explozie care s-a văzut de la kilometri distanță, iar un apartament a luat foc. Două persoane au fost rănite.

Nicușor Dan a convocat ședința CSAT. „Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă”

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării s-a reunit vineri, la Palatul Cotroceni, sub conducerea preşedintelui Nicuşor Dan, după incidentul de la Galaţi în care o dronă a căzut pe un bloc de locuinţe.

Reacții de la aliații NATO după incidentul din Galați. Alianța acuză Rusia și promite măsuri suplimentare de apărare

Purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart, a transmis vineri, după explozia dronei ruseşti în Galaţi, că secretarul General al NATO, Mark Rutte, se află în contact cu autorităţile române.

MApN, despre drona prăbușită la Galați: „Nu este un atac asupra României, ci efectul conflictului din apropiere”

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au dat asigurări, vineri, că "situația este sub control", subliniind că nu ne confruntăm cu un atac asupra României, ci cu efectele unui conflict desfășurat în imediata apropiere a frontierei.

