50 de mii de metri de cablu electric ar fi reușit să taie din parcuri fotovoltaice mai mulți indivizi din Dâmbovița.

Suspecții s-au trezit dis de dimineață cu poliția la ușă. Asta după ce anchetatorii au descins la 9 adrese din Răcari, Mătăsaru, Braniștea și Conțești.

Cei bănuiți de furt au profitat se pare că aceste parcuri fotovoltaice sunt întinse pe suprafețe ample, unele nu au sistem de supraveghere video, iar paznicul nu poate acoperi toată zona. Așa că intrau nestingheriți noaptea și tăiau cablurile electrice. Evident producția de energie electrică a parcului era data peste cap. Cablul electric era apoi ars pentru cuprul aflat în interior. Metalul era ulterior vândut, fie unor persoane fizice, fie unor societăți.

La percheziții anchetatorii au găsit nu doar saci încărcați cu cabluri, ci și importante sume de bani, unele ascunse într-un rucsac pentru copii. Cele 12 persoane bănuite de furt calificat sunt acum audiate la Găești.