Alertă de tsunami în Japonia după un cutremur cu magnitudinea de 6,8 produs la adâncime mică

09-11-2025 | 11:50
cutremur

Japonia a emis duminică o alertă de tsunami pentru prefectura Iwate din nordul ţării, a anunţat postul public de radio NHK, locuitorii fiind îndemnaţi să stea departe de zonele de coastă, relatează Reuters şi AFP.

Un tsunami a fost observat la 70 km de coastele prefecturii Iwate, la ora locală 17:12 (10:12, ora României), şi se preconiza că va ajunge în curând pe coastele din Pacific, a informat postul de televiziune NHK. Specialiştii estimau că valul va avea o înălţime de aproximativ un metru.

Un cutremur cu magnitudinea 6,8, având epicentrul la 126 km est de Yamada, s-a produs duminică în largul coastelor de nord-est ale arhipelagului nipon, la ora locală 17:03 (10:03, ora României), fiind urmat, în decurs de o oră, de şase replici cu magnitudine mai mare de 5 — cea mai puternică având magnitudinea de moment de 6,4 — toate producându-se la aceeaşi adâncime, de 10 km, potrivit datelor institutului american de monitorizare geologică USGS.

Nu s-au înregistrat anomalii la centrala nucleară Onagawa, operată de Tohoku Electric Power Co., precizează Reuters.

Sursa: Agerpres

