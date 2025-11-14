„Al treilea cel mai puternic cutremur înregistrat vreodată” într-un stat din Europa unde seismele sunt rare

Un cutremur cu magnitudinea 3,4 a zguduit vineri o regiune din nordul Ţărilor de Jos, fiind unul dintre cele mai puternice înregistrate vreodată în această zonă predispusă la seisme din cauza extracţiei de gaz, informează AFP, preluat de Agerpres.

Cutremurul a fost resimţit la ora 01:16 (00:16 GMT) în satul Zeerijp, din provincia Groningen, a indicat Institutul Regal de Meteorologie (KNMI).

Este al „treilea cel mai puternic seism înregistrat vreodată" în regiune, a precizat acesta.

Nu au fost raportate victime, însă Institutul pentru daune miniere din Groningen a anunţat că a primit 66 de sesizări de pagube, dintre care 12 de la locuitori care au semnalat „o situaţie de urgenţă critică".

„Puternicul cutremur de noaptea trecută este profund şocant", a declarat pe X premierul demisionar Dick Schoof.

„El arată consecinţele persistente ale extracţiei de gaz în provincie", a adăugat el.

În 2024, zăcământul de gaz de la Groningen, cel mai mare din Europa, a fost în cele din urmă închis, după decenii de cutremure care au traumatizat populaţia locală.

Aceste seisme, produse aproape de suprafaţă, sunt cauzate de golurile formate în subsol odată cu extracţia de gaz.

„Numărul lor va scădea, la fel ca şi cel al celor mai puternice seisme. Totuşi, aceasta ar putea dura mulţi ani", a explicat institutul.

