Cutremur în România, vineri dimineață. Zonele în care s-a resimțit seismul

Un cutremur slab cu magnitudinea 3,3 a fost înregistrat vineri, la ora 10:35, în judeţul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul s-a produs la adâncimea de 140 km, în apropierea următoarelor oraşe: 48 km vest de Focşani, 51 km nord de Buzău, 70 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 77 km est de Braşov şi 82 km nord-est de Ploieşti.

În luna noiembrie 2025, în România s-au produs 11 cutremure cu magnitudini între 2 şi 3,5.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, pe 16 septembrie.

