Cutremur în România, joi după-amiază. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs

06-11-2025 | 15:49
cutremur
Shutterstock

Un cutremur de 3,5 grade pe scara Richter s-a produs joi, la ora 14:54, în zona seismică Vrancea, potrivit INCDFP.

 

autor
Aura Trif

Seismul a avut loc la adâncimea de 80,4 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 43 km vest de Focşani, 67 km est de Sfântu-Gheorghe, 68 km nord de Buzău, 80 km est de Braşov, 93 km sud de Bacău şi 96 km sud-vest de Bârlad.

În primele zile ale lunii noiembrie, în România s-au produs două cutremure, cu magnitudini de 2,2 şi 3,5 grade pe Richter.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, pe 16 septembrie.

Sursa: Agerpres

Etichete: cutremur, vrancea, seism,

Dată publicare: 06-11-2025 15:49

