Dezvăluiri despre Iohannis. De ce este supărat fostul președinte și cum era văzut în Europa. ”Merkel l-a întrebat, curioasă”

Fostul președinte Klaus Iohannis este supărat deoarece e considerat ”principalul țap ispășitor” pentru anularea alegerilor din 2024, susține fostul ministru de Externe Emil Hurezeanu. Potrivit acestuia, Iohannis era bine văzut în Europa.

Fostul ministru al Afacerilor Externe Emil Hurezeanu spune că nu ştie cât de mult şi-a dorit cu adevărat fostul preşedinte Klaus Iohannis să fie secretar general al Alianţei Nord Atlantice, Hurezeanu considerând greşită tactica fostului şef al statului de a apela la ambasadele României şi la consilieri pentru a obţine funcţia de la NATO, obţinută, în cele din urmă, de Mark Rutte.

”Domnul Iohannis are dificultăţile acum legate de... a plecat într-o undă de mare nemulţumire, dincolo de eşecul pe care l-a avut, nici nu ştim de altfel cât şi-a dorit-o, cu adevărat. Când vrei să fii secretar general NATO, nu apelezi prin Ministerul tău de Externe şi consilieri prezidenţiali la ambasadele României ca să intermedieze această dorinţă şi să o transforme în realitate. O figură prezentă, marcată, profilată, cum a fost Iohannis în lumea europeană, de părerea lui se ţinea cont. Eu am asistat la tratativele fostului preşedinte în Germania, de exemplu, în mai multe rânduri, cu cancelarul Merkel, în diverse împrejurări, a fost primul care a vizitat din Europa pe Trump în 2017, în primul mandat la Washington. Merkel ţin minte cum l-a întrebat, curioasă. Cum e Trump? Şi liderii germani nu ştiau cum e Trump, se cam fereau, îi ţinea şi Trump la distanţă”, a afirmat duminică Emil Hurezeanu.

Iohannis, cu o prezență foarte bună în străinătate, dar ”disparent” în țară

Fostul ministru remarcă faptul că Iohannis era un preşedinte „foarte informat şi convingător” şi mult mai prezent în relaţiile externe decât a fost, în unele momente, pe plan intern.

„Cert este că de câte ori l-am asistat la masa rotundă cu consilierii domniei sale de la Bucureşti, cu miniştrii externe, cu ceilalţi. Am asistat la un preşedinte foarte informat şi foarte convingător, cu o prezenţă foarte bună. Regretam faptul că nu e la fel de prezent şi de convingător şi în intervenţiile interne, pe piaţa internă, unde a fost destul de disparent”, adaugă Hurezeanu.

Acesta e de părere că Iohannis este „supărat” fiindcă a fost considerat „principalul ţap ispăşitor” pentru anularea alegerilor din noiembrie 2024, Hurezeanu amintind că „a fost o soluţie colectivă”.

