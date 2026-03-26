Noile reguli prevăd că majorările de preț vor fi limitate la o singură ajustare pe zi, permisă la ora 12:00, pentru a reduce fluctuațiile frecvente de la pompă. Încălcarea acestor reguli poate fi sancționată cu amenzi de până la 100.000 de euro, relatează Radio România Actualități.

Ministrul federal al Economiei, Katherina Reiche, avertizează că actuala criză energetică se agravează și nu exclude probleme de aprovizionare cu carburanți dacă conflictul din Iran va continua.

Avertismentul este susținut și de Asociația Industriei Petroliere și a Carburanților din Germania, care atrage atenția asupra riscurilor din piața globală.

Blocajul Strâmtorii Ormuz, risc major pentru Europa

Experții spun că, dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi deblocată rapid, competiția globală pentru petrol și produse rafinate va crește semnificativ, afectând aprovizionarea Europei, inclusiv a Germaniei.

În cel mai pesimist scenariu, eventualele probleme ar putea apărea încă din aprilie sau, cel târziu, în mai.

Deocamdată, Germania se confruntă cu scumpiri semnificative, dar nu și cu penurii. Totuși, Institutul Economiei germane avertizează că, odată cu creșterea cererii în perioada Paștelui, criza s-ar putea accentua, în special în cazul motorinei.

În schimb, benzina rămâne disponibilă, fiind produsă în rafinării din petrol brut importat, chiar dacă acesta este mai scump.

Recomandări pentru populație

Autoritățile recomandă populației să mențină rezervorul parțial plin și să reducă utilizarea mașinii. În același timp, ideea restricțiilor de circulație auto în zilele de duminică este considerată ineficientă.

Analiștii spun că astfel de măsuri nu reduc consumul, deoarece șoferii compensează deplasările în alte zile. Institutul Leibniz pentru Cercetare Economică avertizează chiar că o astfel de decizie ar echivala cu o autosabotare economică.

Aproximativ 60% dintre germani estimează că prețurile la energie vor rămâne ridicate pe termen lung. Această perspectivă pune presiune atât pe consum, cât și pe revenirea economică.