Cumul pensiei cu salariul rămâne permis în Educație până la final de 2026. Anunțul ministrului Daniel David

Ministerul Educației a anunțat că, printr-o ordonanță de urgență, aplicarea prevederilor legale care interziceau cumulul pensiei cu salariul în educație a fost suspendată până la 31 decembrie 2026.

Ministerul Educaţiei arată, într-un comunicat de presă transmis luni, că, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 84/2025 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006, adoptată recent de Executiv şi publicată în Monitorul Oficial, s-a suspendat aplicarea până în 31 decembrie 2026 a prevederilor art. 38 alin. (10) din Legea-cadru nr. 153/2017, astfel încât şi în educaţie-cercetare, satisfăcându-se nevoile specifice ale acestor domenii, cumulul pensie - salariu (plătit din fonduri publice) nu este interzis.

”Am solicitat acest lucru încă din vara anului 2025, deoarece are implicaţii majore pentru sistemul de educaţie-cercetare şi mă bucur că acest element a fost luat în calcul în decizia Guvernului, implicaţiile fiind importante şi pentru alte sistem bugetare majore (ex.: sănătate)”, a afirmat ministrul Educaţiei, Daniel David.

Ministrul Ed ucaţiei, Daniel David, declara, în 26 noiembrie, că se va acorda o atenţie deosebită sectorului educaţiei atunci când se vor aplica regulile interdicţiei cumulului pensie-salariu, astfel încât să nu fie afectate cadrele didactice. El explica faptul că, în multe situaţii, profesorii ieşiţi la pensie sunt cei care ajută la acoperirea orelor.

El a mai anunţat atunci că nu se discută de o nouă mărire a normei didactice.

”Aşa cum a spus şi premierul, vom fi atenţi ca în zona educaţiei cumulul pensie-salariu să nu afecteze cadrele didactice, fiindcă noi ştim că în foarte multe situaţii practic profesorii pensionaţi sunt cei care ne ajută să ne acoperim orele. Ei nu iau din orele altora mai tineri, dar nu avem suficientă resursă umană, nu avem suficienţi oameni care să acopere aceste ore. Aşa că nu o văd ca o problemă”, a declarat în noiembrie Daniel David.

