Atacul de pe plaja Bondi a fost planificat în detaliu: autorii s-au pregătit cu arme de foc înainte de masacrul de Hanuka

Noi dezvăluiri despre cei doi teroriști care au ucis 15 persoane pe plaja Bondi, în Australia, arată că atacul a fost plănuit meticulos.

Potrivit unor documente judiciare date publicității, ce doi atacatori, tată și fiu, s-au antrenat cu arme de foc, într-un loc izolat din afara orașului Sydney.

Imaginile dintr-un videoclip anexat dosarului îi arată pe cei doi cum mânuiesc puști și se deplasează într-un mod care sugerează instruire tactică.

În seara zilei de 14 decembrie, amândoi au deschis focul asupra unei mulțimi de familii evreiești care sărbătoreau Hanuka pe plaja Bondi din Sydney, provocând moartea a 15 persoane.

Tatăl a fost împușcat mortal de poliție, iar fiul său este în spital. Bărbatul e vizat de 15 capete de acuzare pentru crimă, și 40 pentru tentativă de crimă.

