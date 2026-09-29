În Capitală, care are unul dintre cele mai scăzute tarife, primăria nu a luat încă o decizie.

Iar pentru cei cu centrale de apartament, Ministerul Energiei estimează că gazul va costa, cam cât iarna trecută, deși prețul nu mai este plafonat.

Primăriile mențin prețul căldurii

Unele primării din țară au luat deja decizia de a subvenționa cu sume importante energia livrată populației. În 5 din 7 reședințe de județ analizate de Știrile ProTV, consiliile locale au hotărât să nu majoreze prețul căldurii față de anul trecut.

Totuși, unii români plătesc aproape dublu față de alții. La Timișoara, încălzirea unui apartament de 3 camere, locuit de 4 persoane, ar putea costa într-o lună geroasă aproape 800 de lei, spune administratorul societății de termoficare.

Cristian Amza - administrator special societate de termoficare: „Motivele sunt date de instalațiile cu care producem până la urma acest agent termic. Starea rețelelor, cuantumul subvenției. Funcționăm și pe baza de cărbune, iar certificatele de poluare au un cost mult prea mare în prețul de producție astfel încât să poată fi ignorat.”

Iași păstrează un preț scăzut

Iași este unul dintre orașele unde energia termică se scumpește, însă prețul rămâne scăzut, prin comparație cu cel plătit în alte județe.

Mihai Chirica, primarul Iașului: „Vizăm mai ales populația bătrână, cu venituri scăzute."

În Constanța, autoritățile locale subvenționează aproape trei sferturi din costul de generare și transport al agentului termic.

Gazul ar putea rămâne la același preț

Teodor Popa, director Termoficare Constanța: „La momentul de față, este 1.243 lei/Gcal fără TVA, cu TVA înseamnă undeva la 1.504 lei. Trebuie spus că acesta este prețul real al produsului, numai că cetățeanul de rând plătește doar 400 de lei cu TVA cu tot. Avem sistemul învechit care a rămas în funcțiune."

Însă cei mai mulți români nu sunt branșați la sistemele de termoficare municipale. Au centrale individuale și își fac griji pentru că plafonarea prețului la gaz a fost înlocuită cu o formulă mai flexibilă care ar putea duce la scumpiri. La solicitarea Știrilor ProTV, Ministerul Energiei a venit cu o estimare încurajatoare: „Nu estimează ca populația va vedea o creștere semnificativă a prețului gazelor în această iarnă."