Nu ne ajută nici că centrala de la Cernavodă rămâne oprită, din cauza debitului scăzut al Dunării. Așa că Guvernul a decis să mențină planul de măsuri de siguranță.

Corespondent PROTV: „Prin hotărârea de joi, Guvernul permite Transelectrica, operatorul rețelei naționale de energie, să ia, în caz de nevoie, o serie de măsuri speciale de siguranță.

Vorbim, în primul rând, despre:

- pornirea centralelor din rezervă - cum sunt grupurile pe cărbune;

- apoi, de reducerea exporturilor de energie;

- și, în ultimă instanță, de limitarea consumului, în tranșe.

Asta ar însemna ca unii mari consumatori industriali să fie temporar deconectați, pentru a proteja populația și spitalele.

Autoritățile avertizează că, pe măsură ce vremea se răcește, consumul va crește. Cele mai mari probleme pot apărea în orele de vârf, adică între 6 și 10 seara. În această lună, cererea ar putea ajunge la 8.000 de megawați. Aseară, de exemplu, am avut un vârf de 7.000 de megawați, din care aproximativ 1.600 au fost acoperiți din import.

Situația este complicată pentru că ambele reactoare de la Cernavodă rămân oprite din cauza debitului scăzut al Dunării, iar lipsa precipitațiilor afectează sever și producția hidrocentralelor.

Nici energia verde nu poate acoperi deficitul: producția eoliană fluctuează, iar cea fotovoltaică scade pe măsură ce ziua devine tot mai scurtă.

Autoritățile dau asigurări că măsurile vor fi luate tocmai pentru a preveni pene de curent care să afecteze populația.”