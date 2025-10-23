Cum s-ar putea rezolva problema urșilor din România. “Dacă îi împușcăm, nu rezolvăm nimic”

PRO VERDE
23-10-2025 | 14:57
×
Codul embed a fost copiat

România este una dintre puținele țări din Europa care mai păstrează păduri multiseculare și o biodiversitate impresionantă. Dar tăierile ilegale, extinderea localităților și gestionarea greșită a deșeurilor pun în pericol acest echilibru natural.

autor
Stirileprotv

Invitată la emisiunea PRO Verde, Orieta Hulea, directorul general al organizației de mediu WWF România, spune că e nevoie de o schimbare de mentalitate: să protejăm pădurile și să învățăm să trăim în echilibru cu animalele sălbatice, nu împotriva lor.

„Sunt păduri care au reușit să reziste în timp, păstrându-și compoziția naturală, valoarea și funcțiile atât de importante pentru noi – aer, apă, biodiversitate”, spune Orieta Hulea.

România deține 3% din suprafața pădurilor din Europa, iar unele dintre ele sunt considerate adevărate relicve naturale. Doar 80.000 de hectare se află însă în prezent în Catalogul Național al Pădurilor Virgine, o cifră mică în raport cu potențialul țării.

„Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 vine cu o țintă de 10% non-intervenție, iar noi sperăm la o triplare a suprafeței protejate, până la 700.000 de hectare”, explică reprezentanta WWF.

Citește și
Ursi
Urșii și lupii au produs pagube de peste 850.000 lei în Mureș. Zeci de localități din județ au fost grav afectate

Urșii din Carpați, victimele dezvoltării haotice

Tot mai des, urșii ajung în sate și orașe, iar pentru mulți oameni pare o problemă fără soluție. Hulea atrage atenția că nu animalele sunt vinovate – ci pierderea habitatului și intervențiile greșite ale oamenilor.

„În România nu vorbim foarte mult de defrișări, ci de tăieri ilegale și de pierderea conectivității între habitate. Ursul are nevoie de spații mari pentru hrană și adăpost”, explică Hulea.

WWF avertizează că accesul excesiv al oamenilor în pădure, hrănirea artificială a vânatului și gunoaiele din localități contribuie la comportamentele problematice ale urșilor.

„Ursul este un animal oportunist, foarte inteligent. Dacă găsește hrană ușor, revine, și asta înseamnă condamnarea lui, pentru că devine un urs-problemă,” spune oficialul WWF.

„Dacă îi împușcăm, nu rezolvăm problema”

Hulea spune că organizația pe care o conduce promovează prevenția incidentelor, nu eliminarea urșilor.

“Trebuie investit foarte mult în măsuri de prevenție - garduri electrice, câini antrenați să păzească la stâni. Educarea populației este un aspect foarte important - implicarea comunităților locale în a înțelege problematica urșilor, de ce vin în zonele respective”, spune Hulea.

Proiectele implementate în ultimii ani arată că soluțiile funcționează. „Am instalat pubele anti-urs, încercăm să educăm populația să le folosească, să existe un anumit tempo al ridicării deșeurilor.”

Un exemplu de succes este stațiunea Tușnad, unde numărul apelurilor la 112 care semnalau prezența urșilor a scăzut de la peste 100 pe lună la aprope zero, a explicat Hulea.

„Nu rezolvăm problema dacă împușcăm urșii. Eliminăm câțiva indivizi, dar alții se vor habitua. Soluția este prevenția, nu reacția”, spune ea.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: ursi, romania, padure,

Dată publicare: 23-10-2025 14:28

Articol recomandat de sport.ro
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
Citește și...
Rezervația de urși de lângă Brașov va fi gata în 2026. Aici vor fi aduse animalele care intră în localități
Stiri actuale
Rezervația de urși de lângă Brașov va fi gata în 2026. Aici vor fi aduse animalele care intră în localități

Rezervația de urși care se construiește lângă Brașov, cu bani europeni, va fi gata în prima jumătate a anului viitor, conform ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a inspectat șantierul.

Urșii și lupii au produs pagube de peste 850.000 lei în Mureș. Zeci de localități din județ au fost grav afectate
Stiri actuale
Urșii și lupii au produs pagube de peste 850.000 lei în Mureș. Zeci de localități din județ au fost grav afectate

În 2025, în Mureș au fost depuse 148 de dosare de despăgubire pentru pagube provocate de urși și lupi. Valoarea totală a daunelor aduse animalelor, culturilor și mașinilor se ridică la 856.775 lei, a anunțat miercuri Direcția Județeană de Mediu.

Invazie de urși într-o comună din Mureș: ”A încercat să intre pe geam”. Oamenii se apără cu petarde: ”O ursoaică cât o vacă”
Stiri Diverse
Invazie de urși într-o comună din Mureș: ”A încercat să intre pe geam”. Oamenii se apără cu petarde: ”O ursoaică cât o vacă”

Mânați de căldură și de lipsa hranei, urșii ies din păduri și dau iama în gospodăriile oamenilor, în satele din Mureș.  

Recomandări
Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”
Stiri Politice
Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a încercat să explice motivul pentru care Executivul nu a așteptat cele 30 de zile pentru primirea unui aviz al CSM asupra modificării legii pensionării magistraților.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Guvernul a stabilit data
Stiri Politice
Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Guvernul a stabilit data

Guvernul a stabilit data de duminică, 7 decembrie 2025, pentru organizarea alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, Consiliul Judeţean Buzău şi pentru primari în mai multe localităţi.

Cine este bărbatul care a încercat să intre în Ambasada Rusiei de la București. Era drogat și avea permisul suspendat
Stiri actuale
Cine este bărbatul care a încercat să intre în Ambasada Rusiei de la București. Era drogat și avea permisul suspendat

Incident de securitate la Ambasada Rusiei de la București. Un bărbat aflat sub influenţa a două substanţe psihoactive ar fi încercat să intre în noaptea de miercuri spre joi, cu maşina în porţile misiunii diplomatice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Octombrie 2025

01:45:41

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 23 Octombrie 2025

03:18:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28